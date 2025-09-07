Prima e Seconda categoria: le gare-1 dei triangolari di Coppa Toscana... e occhio ai possibili colpi di mercato del Salavetitia Seravezza. Torrelaghese a Romagnano. Derby massarosese

Tempo di antipasto di Coppa anche in Prima e Seconda categoria, dove oggi iniziano i triangolari del primo turno. In Promozione invece siamo alla domenica di gara-2 dei triangolari anche se riposano sia il Pietrasanta (spettatore di PonteBuggianese-Urbino Taccola) sia il Forte dei Marmi (che guarderà interessato Montignoso-San Marco Avenza) dopo i rispettivi incontri di domenica scorsa (vittoria 2-1 dei blues ad Uliveto Terme e pari 1-1 degli squali in trasferta con la San Marco ad Ortonovo).

In Prima categoria oggi c’è Romagnano-Torrelaghese (con arbitro Francesco Trebbi di Pisa) mentre il Capezzano riposerà. Nei gialloviola indisponibili D’Onofrio, Ratti e Cappè. Ballottaggio fra Ghilarducci e Zini per il ruolo di terzino destro in quello che sarà per adesso ancora un 4-3-1-2... anche se il tecnico Riccardo Belluomini sta lavorando in ottica di un 3-4-1-2 o 3-4-3 molto intrigante. Convocato ma partirà dalla panchina l’ultimo "top" innesto Maiorana. Davanti oggi sono in 4 (Petrucci, Sereni, Saviozzi e Baroni) per 3 maglie.

In Seconda categoria derbyssimo Corsanico-Massarosa (dirigerà Daniele Fusco di Viareggio) col Salavetitia Seravezza spettatore (i neopromossi verdazzurri fra l’altro sul mercato, dopo il colpo Diego Bresciani, potrebbero farne altri due di categoria superiore per l’attacco con Giacomo Mancini e Leonardo Imbrenda... che è dato in uscita dal Forte in Promozione). Oggi a “Le Colline“ orange e biancorossi daranno vita al derby massarosese. Il Corsanico si è rinforzato puntando a fare un campionato importante. Oggi gli mancheranno capitan Frusteri (infortunato) e il grande ritorno ’Leo’ Passaglia (squalificato) ma la rosa è ampia e quindi non mancano scelte di pari livello. Un po’ in ritardo di preparazione Galli, Pellegrini, Poleschi e Giannotti "ma presto saranno al 100%" assicura mister Gabriele Mazzei. Sul fronte Massarosa mancano Volpe e Fascioli squalificati più qualche acciaccato fra cui Tomei. Ci sono tanti promossi dalla Juniores già provati nel pre-season. Il giovane team di Mauritanio Misuri è già in forma.