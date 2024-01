Prima e Seconda categoria. Marginone vuole allungare contro il Pescia. Trasferta-trappola a Gallicano per i Diavoli Neri

Prima giornata di ritorno nei campionati di Prima e Seconda categoria, con Marginone e Gorfigliano Diavoli Neri campioni d’inverno e con le credenziali giuste per rimanere in vetta ai rispettivi tornei.

In Prima categoria, girone "A", Marginone in casa con il Pescia, per fare bottino pieno e rafforzare un primato finora inattaccabile. Fra le altre spicca il derby tutto lucchese fra Capannori e Atletico Lucca e le insidiose trasferte dell’Academy Porcari, sul campo del Giovani Via Nova, del Corsagna, contro i pistoiesi dell’Unione Tempio Chiazzano, e della Folgor Marlia, impegnata in Lunigiana al cospetto dell’imprevedibile Serricciolo.

In Seconda categoria, girone "B", trasferta-trappola a Gallicano per la capolista Gorfigliano che, dopo aver perso a Molazzana la propria imbattibilità (ma aver superato il turno in Coppa Toscana ai danni del Ghivizzano), cerca la grande prestazione per ristabilire le gerarchie in un torneo finora dominato. Attenzione, poi, al Montecarlo che sale a Barga e ai pisani del Sextum Bientina, ospiti proprio del Molazzana. Prove della verità per l’Academy Tau (a Migliarino) e per il Ghivizzano, sul terreno del Monteserra.

Completano il quadro: San Macario Oltreserchio - Atletico Cascina, Piazza "55" - Fornaci e Borgo a Mozzano - Pontecosi Lagosì. Calcio d’inizio per tutti alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci