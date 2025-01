Prima e Seconda categoria: maxi sfida anche fra Bellaria e Capannoli. Fornacette e Forcoli: è tempo di grandi duelli

Il girone B della Prima categoria è il campionato dilettantistico più incerto e avvincente con cinque squadra della provincia di Pisa nei primi cinque posti. Comanda il Fornacette di Luca Brugnano (nella foto) con 36 punti, ma il Forcoli incalza a 34, Selvatelle terzo con 33 punti, Ponsacco e Acciaiolo a quota 32. Ma non è distante dalla vetta neppure la Pecciolese che ha 28 punti, uno solo in meno del Castiglioncello. Seguono Rosignano a 26, Stella Rossa 22, Staffoli e Calci 21, Atletico Etruria 20, Portuale 14, Montenero 13, Sanromanese 12, Tirrenia 10. Come si può vedere l’incertezza in questo girone regna sovrana.

Ancor di più dopo l’ultimo turno, terzo di ritorno, che ha visto la capolista Fornacette non andare oltre il pareggio (2-2) sul terreno dello Staffoli e il Forcoli vincere 3-1 in trasferta sul campo del fanalino di coda Tirrenia. Con questi risultati il Forcoli si avvicina alla vetta. Vincono anche Selvatelle e Ponsacco (in trasferta nel derby contro la Pecciolese), mentre pareggia l’Acciaiolo. Il Fornacette, anche dopo questa mezza battuta d’arresto, resta la favorita per la vittoria del campionato e l’accesso diretto alla Promozione. Ma sarà un duello aperto fino all’ultima giornata.

Sempre in Prima categoria, girone C, il Pomarance occupa una posizione di metà classifica a 23 punti, tre lunghezze sopra la zona play out.

In Seconda categoria, girone G, comanda il Bellaria Cappuccini con 41 punti e il Capannoli segue a 40. Distanziati Capanne e Castelfranco con 35 punti, poi Volterrana a 31, Corazzano , San Prospero Navacchio e Ponte a Cappiano a 26, Sextum Bientina e Terricciola 24, Atletico Cascina e Aurora Montaione 23, La Corte 16, Santacroce 12, Ponte delle Origini 8, La Fornace 6. Sarà un testa a testa fino alla fine tra Bellaria e Capannoli o Castelfranco e Capanne si inseriranno nel duello per il primo posto. I biancoverdi castelfranchesi, dopo aver dominato a lungo il girone, nelle ultime giornate sono scivolati al terzo posto. Ma hanno tra le loro fila il bomber del girone che ha segnato 17 reti in diciotto giornate. Nel girone H di Seconda il Crespina è a quota 33, a un solo punto dalla zona play off, mentre il Castelnuovo Valdicecina ha 26 punti, tranquilla metà classifica.