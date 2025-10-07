Prima e seconda categoria. Monsummano da urlo. Scintille per Cintolese. Pistoia Nord e San Felice

Anche la terza giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è andata in archivio, lo scorso fine settimana. Con una curiosità: in tutti e quattro i gironi di riferimento, c’è almeno una squadra di Pistoia e provincia al comando della classifica.

Iniziando dal girone B di Prima Categoria, la copertina è indubbiamente per il Monsummano primo della classe a punteggio pieno: con l’1-0 inflitto all’Atletico Spedalino di Ermini (gol di Sali) la banda Panati resta al comando della classifica in solitaria con 9 punti. Davanti all’AM Aglianese, che dopo aver battuto con il medesimo punteggio il San Miniato (gol di Bellini) è secondo a quota 7. Il CQS Tempio Chiazzano ha strappato un punto al Butelli alla Pietà 2004, alla luce del 2-2 finale. Altro stop per la Montagna Pistoiese, caduta contro la Stella Rossa: Ferrari non è bastato, i rivali si sono imposti per 4-1. Nel girone C, il Quarrata ha rimandato l’appuntamento con la prima vittoria nel torneo: Dardha e Tripi hanno segnato, ma con l’Audace Legnaia è finita 2-2.

Scendendo invece in Seconda Categoria, si riparte dal girone B con il Cintolese che continua a volare: il 3-1 sul Gallicano (doppietta di Morosi e acuto di Pallara) vale il terzo successo consecutivo ed il primo posto in graduatoria a punteggio pieno. Stesso risultato con cui il Chiesina Uzzanese ha regolato Le Case, salendo in seconda posizione a 7 punti. Ruggito del Pescia, con Tognotti, Pacini e Piattelli che hanno firmato il 3-2 esterno imposto al Cascio. Il Borgo a Buggiano ha invece pareggiato tra le mura amiche con il Molazzana (0-0). Ed eccoci al girone C, con due pistoiesi in testa: c’è il San Felice neopromosso, dopo il 2-0 all’Olimpia (firmato da Cerretini). E c’è il Pistoia Nord, che è andato a vincere nella tana del Sagginale per 2-1. Rialza la testa anche il San Niccolò, vittorioso per 3-2 sul Carraia. E la Virtus Montale è tornata dallo Scirea di Prato con un incoraggiante 1-1 contro il Chiesanuova.

Giovanni Fiorentino