Prima e Seconda categoria. Pari del Capezzano, con Pacini top. La Torrelaghese si sveglia tardi

Nefasta giornata per le versiliesi di Prima e di Seconda categoria: nel 25° turno si salva soltanto il Capezzano Pianore che pareggia a Romagnano; brutte sconfitte invece per Torrelaghese, Corsanico e Massarosa.

In Prima categoria in vetta i giochi sono apertissimi dopo che la capolista Montignoso è stata fermata sul pari dal Montecarlo vedendo così farsi sotto Corsagna (a -1) e Capannori (a -3). Proprio il Corsagna è andato ad espugnare il Marco Polo Sports Center di Viareggio imponendosi 3-2 sulla Torrelaghese (che non perdeva dall’8 dicembre scorso e veniva da 11 risultati utili consecutivi) grazie ai gol di Pazzaglia, Fiumicino e Ricci che avevano portato i neroverdi avanti 2-0 all’intervallo e poi 3-0 a metà ripresa. Le reti gialloviola del solito Saviozzi (al 16° sigillo in questo campionato) e di Baroni su rigore hanno provato a riaprire la sfida nel finale di una partita in cui i torrelaghesi di Riccardo Belluomini hanno pagato a caro prezzo le assenze per squalifica della coppia centrale di difesa titolare Salini-Bonuccelli.

Pareggio 2-2 in esterna per il Capezzano contro il Romagnano del viareggino Massimiliano Bucci nella partitissima che metteva di fronte quinta contro quarta... e che non ha certo deluso le attese. La squadra di Riccardo Coli deve ringraziare il suo capitano Mattia Pacini, sempre trascinante a suon di gol: con la doppietta in terra apuana è a quota 11 centri. In ogni caso sia per il Capezzano quarto sia per la Torrelaghese sesta la corsa ai playoff si complica per la forbice di punti. Ma ci sono ancora cinque giornate da giocare per cui tutto è sempre aperto.

In Seconda categoria la capolista Fivizzanese (che resta a +5 sulla Carrarese Giovani e allunga a +12 sul Migliarino Vecchiano) fa un sol boccone del Corsanico battendo gli orange collinari 3-0. Sconfitta senza segnare anche per il Massarosa che viene battuto 1-0 a domicilio dal Pontasserchio: la classifica per i biancorossi (sempre incerottati) si sta complicando e la zona playout va tenuta a distanza.