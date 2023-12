Prima e seconda categoria. Quarrata, Cqs e Amici Miei al top. La Montagna prosegue la corsa

La tredicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è andata in archivio. E le formazioni di Piana, Valdinievole e Montagna possono tracciarne nel complesso un bilancio positivo. Iniziando dal girone A, dove il Giovani Via Nova è tornato alla vittoria grazie al 2-1 interno inflitto al Mulazzo (grazie ad una doppietta di De Masi). Festeggia anche il CQS Pistoia, che si allontana dalle sabbie mobili ma inguaia il Pescia dopo il 2-0 nello scontro diretto (con reti di Cerretini e Niccolai). Avanza con il freno a mano il Chiazzano: un acuto di Santini non è servito per andare oltre l’1-1 interno con il Romagnano. Passando al girone C, pollice alzato sia per il Quarrata che per gli Amici Miei. Con il 3-1 imposto al Gambassi (propiziato dal nuovo acquisto Simeone, da Doumbia e da Corsini) i quarratini di mister Francesco Fabbri arpionano la quarta piazza, a sole tre lunghezze dalla vetta. Gli aglianesi di coach Alessio Giugni hanno invece espugnato il campo dell’Isolotto fanalino di coda del raggruppamento, alla luce del 2-1 finale certificato da una doppietta di Benedetto.

Scendendo in Seconda, non sbaglia la Montagna Pistoiese: il 3-2 ottenuto in trasferta contro La Querce (Petrolini, Petrucci e Bisegna) garantisce ancora il primato nel girone E con 26 punti. Seppur in condivisione con il Montemurlo Jolly, che ha violato con un 2-1 la tana dell’Olimpia Quarrata (vanificando così l’acuto di Niccolai). Niente è ancora deciso, perché ad un solo punto di distanza dalle due prime della classe c’è il Cintolese, reduce dal netto 3-0 (Simoni, Giannini e Sembranti) rifilato al Montale Pol.90 Antares. E a quota 24, attenzione all’Atletico Casini Spedalino: Sardi ha firmato l’1-0 casalingo sul Pistoia Nord a favore della banda Marchiseppe, che dopo un avvio balbettante sembra aver trovato la quadra. L’opposto del San Niccolò, caduto in casa a sorpresa contro il Chiesanuova: i pratesi hanno vinto 3-2. Stesso risultato con cui il Prato Nord ha regolato a domicilio il Montalbano Cecina, mentre Virtus Montale e Borgo a Buggiano si sono divisi la posta in palio dato il 2-2 finale. Bene infine anche il San Felice, dopo il 2-0 sulla Galcianese.