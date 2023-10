Prima e seconda categoria. Riscatto per il Gambassi. E il Ponte a Cappiano vola al secondo posto

Bagnoli e Dini firmano il riscatto del Gambassi nel girone C di Prima Categoria. Reduci da due sconfitte consecutive, infatti, domenica scorsa i giallorossi termali hanno piegato 2-1 in casa la Ginestra raggiungendo quota 12 punti e mantenendosi agganciati al treno play-off. La squadra di mister Gangoni, che al momento non conosce mezze misure (4 vittorie e 3 sconfitte), tornerà in campo già domani alle 14.30 sul proprio campo di Case Nuove per ricevere il Barberino Tavarnelle nel secondo turno di Coppa Toscana. Scendendo nel girone D di Seconda Categoria partita divertente al ’Mediceo’ di Ponte a Cappiano tra i padroni di casa e l’Aurora Montaione. Grazie alle reti di Donati, bomber Becherucci e capitan Covato i calligiani si impongono infatti 3-2 sui ragazzi di Casciola, a cui non bastano i centri del solito Bartalini e del ‘veterano’ Tommaso Rossi. Un successo, il terzo consecutivo, che permette al team di Bettarini di volare al secondo posto a un solo punto dalla capolista Acciaiolo, a una settimana dallo scontro diretto in trasferta. Nel raggruppamento F della solita categoria, invece, uno sfortunato Monterappoli è costretto ad arrendersi 2-1 sul campo della capolista Piagge 2004. Succede tutto nel primo tempo con Calonaci, che aveva momentaneamente pareggiato per i neroverdi empolesi con una deliziosa parabola su punizione. Nella ripresa in campo c’è solo il Monterappoli, ma oltre a un salvataggio sulla linea all’85’ è Kodraziu a fallire due occasioni oltre il 90’. Torna invece con un punto da Poggio a Caiano il Santa Maria, che si era portato in vantaggio con Benelli. Per i gialloblù di mister Tamburini si tratta del terzo risultato utile consecutivo, che li porta a quota 8 punti, appena sopra la soglia dei play-out. Zona in cui invece continua a stazionare il Monterappoli con i suoi 5 punti.