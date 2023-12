Prima e Seconda Categoria. Sfide delicate per le pistoiesi

La 13ª giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si disputa alle 14,30 di domani. E per le formazioni di Pistoia e provincia vige l’obiettivo comune di fare risultato. Iniziando dal girone A di Prima, dove nessuna squadra può permettersi il lusso di lasciare punti per strada: il Giovani Via Nova tenterà di rientrare nella parte sinistra della classifica, ma dovrà sfruttare il fattore-campo per battere il Mulazzano. Interessante anche lo scontro intraprovinciale Pistoia-Pescia, mentre il Chiazzano proverà a lasciare l’ultimo posto superando in casa il Romagnano.

Nel girone C, sfida impegnativa per il Quarrata: gli uomini di Fabbri hanno nel mirino la zona playoff, ma dovranno assolutamente prevalere sul Gambassi che è di fatto una concorrente diretta. Match point da non fallire assolutamente per gli Amici Miei: la formazione di Giugni farà visita all’Isolotto, fanalino di coda del raggruppamento e dovrà ad ogni costo tornare ad Agliana con l’intera posta in palio.

Scendendo in Seconda, la Montagna Pistoiese capolista del girone E (in condominio con il Montemurlo) sogna di mantenere il primato, ma dovrà espugnare il campo de La Querce. E chissà che un assist indiretto non possa arrivare dall’Olimpia Quarrata, che ospiterà proprio i montemurlesi. Sono tre le compagini che potrebbero però approfittare di un eventuale duplice passo falso per mettere la freccia in graduatoria: innanzitutto il Cintolese terzo, che ricevendo il Montale parte indubbiamente con i favori del pronostico. Ci sono poi San Niccolò e Atletico Casini Spedalino, quarti in tandem a quota 21 punti: il team del presidente Giusti attende l’arrivo del Chiesanuova; la banda Marchiseppe aspetta invece il Pistoia Nord. Attenzione anche alla Virtus Montale: dopo il passaggio del turno in Coppa Toscana, il gruppo di Nencini affronterà al Perugi il Borgo a Buggiano. Completano il quadro Montalbano Cecina-Prato Nord e San Felice-Galcianese.

