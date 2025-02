Prima e Seconda Categoria. Si gioca il derby empolese tra Santa Maria e Avane

Derby tutto empolese in chiave salvezza oggi alle 15 al Gavazzi di via Magolo tra Avane e Santa Maria, nel girone F di Seconda Categoria. Nei due precedenti stagionali, andata e primo turno di Coppa Toscana, hanno sempre vinto i gialloneri attualmente allenati dal duo Coppola-Fanelli, ma in classifica è il Santa Maria ad avere cinque punti di vantaggio. Grande assente nelle fila dell’Avane l’ex di turno Khazen, squalificato.

Nello stesso raggruppamento, sempre questo pomeriggio alle 15, il Monterappoli riceve invece a Cambiano il Sesto Calcio, vittorioso 2-1 all’andata e attualmente avanti di nove punti in classifica rispetto ai neroverdi di mister Bruno, costretto a seguire la squadra dalla tribuna per squalifica.

Rimanendo in Seconda Categoria, ma passando al gruppo G oggi alle 15 scontro diretto in chiave play-off per il Ponte a Cappiano a Castelfranco, mentre l’Aurora Montaione ospita il San Prospero Navacchio, che in classifica lo precede di un solo punto.

Chiudiamo con il girone E di Prima Categoria, dove questo pomeriggio alla stessa ora il Gambassi torna tra le mura amiche per dimenticare la battuta d’arresto di Ambra. All’impianto di Casenuove arriva il Porta Romana coinvolta nella lotta per non retrocedere.