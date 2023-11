Prima e seconda categoria. Spicca il derby tra la Folgor Marlia e il Capannori. Poi c’è il big-match tra Montecarlo e Academy Tau

Torna in campo anche il cosiddetto "calcio minore", con i campionati di Prima e Seconda categoria che vivono la loro nona giornata, mentre la precedente, rinviata per l’alluvione che ha colpito una parte della Toscana, come noto, verrà recuperata nei giorni 23 e 24 dicembre, non senza polemiche per la scelta di queste date pre-natalizie. Calendario, come sempre, molto ricco.

In Prima categoria girone "A" spicca il derby comunale dello stadio di viale Europa, fra i padroni di casa della Folgor Marlia e la matricola terribile Capannori: un evento, sotto certi aspetti, storico, per una partita molto attesa. Fra le altre, da segnalare il Corsagna che punta a fare bottino pieno nella gara interna con il Pescia; stesso obiettivo dell’Academy Porcari che riceve il Mulazzo. In trasferta l’Atletico Lucca, a Pistoia, contro il Candeglia e, soprattutto, il Marginone che sale a Serricciolo con i favori del pronostico per rimanere in vetta alla classifica.

In Seconda categoria girone "B", fra le partite più accattivanti, il big-match fra la capolista Montecarlo e l’Academy Tau, il derby tutto garfagnino fra Gorfigliano Diavoli Neri e Pontecosi Lagosì e quello della Media Valle fra Ghivizzano e Fornaci, una volta sfida epocale a queste latitudini. Completano il quadro: Atletico Cascina-Molazzana, Barga-Borgo a Mozzano, Gallicano-Piazza "55" e San Macario Oltreserchio-Migliarino. Su tutti i campi fischio d’inizio alle ore 14,30.

Flav. Berl.