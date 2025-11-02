Prima e Seconda categoria. Super-sfida al Tanca

Si completa oggi il quadro della la sesta giornata del girone D di Prima categoria con il seguente programma: Bolanese-Forza e Coraggio (Bertolotti Bolano ore 15.30 arbitro Porzio di Genova), Bru.Borg. Lux-Amegliese Iron Fox (Colombo Beverino 15 Cannella di Genova), Lavagna-Casarza Ligure (Riboli Lavagna 15 Laconi di Genova), Lerici-Casarza Ligure (Falconara San Terenzo 15 Morlacchi della Spezia), Marolacquasanta-Cadimare (Tanca 11 Brizzi della Spezia). Il clou sono senz’altro la sfida al vertice tra lavagnesi primi e casarzesi quarti ed il derby della ’costa dei pirati’ tra marolini e cadamoti, un match sicuramente tutto da seguire.

SECONDA CATEGORIA

Anche la quarta giornata del girone F si completa quest’oggi con le tre partite restanti che sono: Colli-Vezzano (Castelnuovo Magra 10.30 Coccoluto della Spezia), Madonnetta-Polisportiva Monterosso (Camaiora Santo Stefano Magra 15 Ricci della Spezia), Rebocco-San Lazzaro Lunense (Tanca 17.30 Salvemini della Spezia). Spicca la sfida tra la capolista Colli ed i vezzanesi.

P.G.Nella foto d’archivio: un match di calcio dilettanti