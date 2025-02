Prima e Seconda categoria. Terremoto in panchina, tre cambi. Del Monte saluta lo gli "Orange»

Nei campionati dilettanti ieri sono ‘saltate’ tre panchine. L’Unione Sportiva Tavernelle (Prima categoria) in un comunicato ha fatto sapere che è stato risolto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Gianluca Latini. "Ringraziamo Latini – fa sapere il presidente Giovanni Sambuchi – per il lavoro svolto e soprattutto per la sua serietà e dedizione al lavoro, abbiamo deciso di dare una scossa all’ambiente, le responsabilità vanno divise anche con la società e i giocatori". Fatale per il Tavernelle la sconfitta casalinga contro la Mercatellese. A sostituire Latini è stato chiamato Davide Sartini (foto) che ha già allenato il Tavernelle e poi diverse società tra cui la Nuova Real Metauro. Sartini ha guidato anche il S.Orso, l’Urbania (Eccellenza) e il Mondolfo Marotta (Promozione).

Panchina saltata anche allo Ies Santa Veneranda (Seconda categoria girone B). La società comunica che è stata formalizzata la risoluzione consensuale con l’allenatore Roberto Del Monte, una decisione di comune accordo che interrompe il rapporto con il mister della Prima Squadra, che i tifosi pesaresi ricorderanno anche nelle vesti di giocatore della Vis nella gestione Nicoletti, che proprio grazie ai gol di "Bobo" Del Monte ritornarono in serie C. "La società – si legge in una nota – ringrazia di cuore Roberto per tutto l’impegno e lo spirito che è stato in grado di trasmettere ai nostri giocatori durante questi ultimi mesi e augura le migliori fortune per il prosieguo di carriera".

Cambio a Piandimeleto (seconda categoria girone A). La società ha risolto il contratto con l’allenatore Luca Salciccia, ieri l’allenamento pomeridiano è stato guidato dal vice mister Antonio Soru e molto probabilmente sarà lui a guidare la squadra fino alla fine del torneo.

am. pi.