Prima e Seconda categoria Tira aria di derby. Capezzano-Torrelaghese e Massarosesi in casa

Tira aria di derby anche in Prima categoria in questa 22ª giornata. Oggi alle 15 sul sintetico del “Maggi-Matteucci“ infatti ci sarà Capezzano-Torrelaghese, sfida già andata in scena altre due volte in questa stagione dove finì pari in Coppa e poi col successo capezzanotto nell’andata di campionato. L’incontro è parecchio sentito da ambo le parti, vista anche la presenza di tanti ex di turno. Il Capezzano vuole riscattare la sconfitta contro la capolista Montignoso che l’ha fatto scivolare a -7 dalla vetta. La Torrelaghese ha tutti a disposizione e proverà ad andare all’assalto dopo la serie infinita di pareggi (degli 8 risultati utili di fila che ha fatto ben 7 sono segni X). A dirigere il derby al Cavanis sarà Tafa Sow di Pistoia.

In Seconda categoria (pure qui siamo alla 22ª giornata) match casalinghi per entrambe le massarosesi. A “Le Colline“ sale la seconda della classe, col Corsanico che ospiterà la corazzata Carrarese Giovani (la gara sarà diretta da Alberto Fantozzi di Livorno). Sfida di cartello pure per il Massarosa che al “Vignali“ riceve un altro top-team del girone: la Villafranchese (fischia Andrea Tripodi di Empoli).