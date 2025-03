Prima e Seconda categoria: turno e mercato. Il Pantano si rinforza con Virgili. Derbyssimo tra Maior e Real

Oggi in Prima categoria (girone A) si giocano sette anticipi (ore 15). Questo il programma.

San Costanzo-Falco Acqualagna. La capolista ospita un avversario che aspira a rientrare nei playoff. Due squadre in forma per un match di sicuro interesse. Entrambe le compagini dispongono di giocatori di qualità. Arbitra Youssef Diouane (Fermo)

Maior-Nuova Real Metauro. "Il derby – osserva alla vigilia del match il diesse della Real Metauro Adrea Berloni – è sempre una partita particolare dove ci sono grandi motivazioni poi tra due squadre che vengono da due sconfitte, noi dalla partita con il S Costanzo che ci ha fatto perdere il primato, loro da una sconfitta in quel di Piobbico". Arbitra Daniele Serenellini (Ancona).

Tavernelle-Viridissima Apecchio. Scontro salvezza. L’ultima ospita la penultima, divise da 1 punto. Arbitra Marco Rossetti (Ancona).

Le altre gare di oggi: Atletico Mondolfo 1952-Real Altofoglia; Mercatellese-Avis Montecalvo; Muraglia-Osteria Nuova (ore 14,30); Pantano Calcio- Csi Delfino Fano.

Mercato. La società del Pantano Calcio comunica l’ingaggio di Luca Virgili centrocampista classe ‘84. Virgili attualmente svincolato in passato ha militato in categorie superiori come Eccellenza e Promozione con le maglie di Atletico Gallo e Villa San Martino. "Virgili in questo finale di stagione – informa il Pantano – metterà a disposizione della squadra, che al momento conta alcuni indisponibili, la sua esperienza e le sue doti tecniche. La società è lieta di dargli il benvenuto e fa a lui un grosso in bocca al lupo per le restanti cinque gare di campionato".

Domani si gioca Peglio-Audax Calcio Piobbico. Calcio d’inizio ore 16. Arbitra Giulia Rupoli (Pesaro).

In Seconda categoria (girone A) gli anticipi odierni sono sei, si gioca alle ore 15. Avis Sassocorvaro-Montelabbate; Cantiano Calcio-Valfoglia Tavoleto; Casinina Calcio-Olimpia Macerata Feltria; Piandimeleto-Durantina Santa Cecilia; Pole Calcio-Frontonese (ore 14,30); Vis Canavaccio-Ca Gallo.

Domani (domenica): Carpegna-Vigor San Sisto (ore 16) e il derby (molto sentito) tra Santangiolese-Vadese qui si gioca alle ore 15 arbitra Riccardo Boiani di Pesaro.

Nel girone B oggi anticipa l’intera giornata (ore 15): Atletico River Urbinelli-Cuccurano; Della Rovere Calcio-Marottese Arcobaleno; Gradara Calcio-Real Mombaroccio; Hellas Pesaro-Arzilla (ore 14,30); Ies Santa Veneranda- Pontesasso; Isola di Fano- Piandirose; Marotta Maroso Mondolfo-Villa Ceccolini (14,30), Vf Adriatico-Fortuna Fano (14,30).

am.pi.