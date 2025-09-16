Prima e seconda categoria. Tutte le emozioni di coppa. I due derby della piana finiscono in pareggio

Domenica prossima saranno ovviamente i campionati a catalizzare l’attenzione, con il primo turno di campionato di Prima e Seconda Categoria ormai alle porte. Ma la seconda giornata di Coppa Toscana (andata in archivio due giorni fa) ha già dato le prime potenziali indicazioni sui rapporti di forza tra le contendenti, in attesa della terza che si terrà fra una decina di giorni: le squadre di Pistoia e provincia possono quindi prendere appunti e correggere eventualmente il tiro.

Iniziando dal "derby della Piana", con Quarrata ed AM Aglianese neutralizzatesi a vicenda. Il 2-2 finale porta le firme di Vannucci e Santini per i quarratini e di Bastogi e Gianotti per i neroverdi: sarà decisiva Monsummano – Quarrata, per individuare la squadra che passerà il turno. Pareggio a reti inviolate tra l’Atletico Spedalino di Ermini ed il CQS Tempio Chiazzano di Nencini: tutto si deciderà quindi al termine di Montagna Pistoiese – Spedalino in un mini-girone nel segno dell’equilibrio.

Scendendo invece in Coppa Italia di Seconda, fa festa il Montalbano Cecina: un gol di Marzico si è rivelato utile per espugnare il campo del San Felice e regala buone chance di approdare alla fase successiva (anche se il Pistoia Nord può ancora scombinare i piani). Morosi e Giannini hanno firmato la riscossa del Cintolese, con un 2-0 su Le Case che potrebbe valere la qualificazione (matematica qualora il Borgo a Buggiano non riuscisse a sua volta a battere Le Case nell’ultimo atto). Rialza la testa la Virtus Montale, superando in trasferta il San Niccolò e mettendosi così alle spalle la brutta sconfitta casalinga rimediata in precedenza contro l’Olimpia. Anche se sono proprio i quarratini ad essere padroni del proprio destino e conquistando un punto contro il San Niccolò nella terza gara andrebbero ad ipotecare il passaggio del turno. Il Pescia ha infine vinto per 2-1 nel posticipo contro l’Academy Tau e cresce quindi l’attesa per il derby con il Chiesina Uzzanese del terzo atto (che si annuncia "sentito" come quello che pochi mesi fa valeva i playoff).

La Coppa Toscana, dicevamo, rappresenta spesso la "galleria del vento", occasioni per affinare automatismi di gioco e condizione fisica. Per qualcuno, nel prosieguo della stagione, può anche diventare un obiettivo. Ma la priorità, adesso, andrà indubbiamente al campionato: mancano solo cinque giorni alla prima giornata e occorre farsi trovare pronti.

Giovanni Fiorentino