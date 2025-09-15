Prima e Seconda categoria: tutti i risultati e le promosse. Coppa Toscana, seconda giornata

In Prima categoria, nel girone 3, il Pieve Fosciana batte 3 a 2 (con Guarino ed una doppietta di Lazzari il Corsagna, cui non bastano Borgia e Ricci. Mercoledì 24 sfida decisiva tra Piazza "55" e Pieve Fosciana. Nel girone 5, invece, la Folgor Marlia regola 2 a 1 l’Academy Porcari, con le reti di Kovalenko e Spadavacchia, mentre i bianconeri hanno accorciato con Frugoli. Nella prossima sfida la Folgor Marlia andrà a giocare sul campo dell’Atletico Lucca. Montecarlo a valanga sul Marginone: si impone per 3 a 0 con Ciaccio, Biagi e Ragghianti. Il Marginone affronterà, adesso, il Capannori.

In Seconda categoria debutto bagnato a suon di gol del Vorno che, con un secco 5 a 1, si impone sulla Folgor Segromigno. In gol Pera, Matteoni, Cumani, Cagnacci e Di Furia; mentre per i giallorossi ha segnato Angeli. Mercoledì 1° ottobre si deciderà chi passerà il turno con la sfida San Macario Oltreserchio-Vorno. E’ finito in parità 1-1 il match tra New Team e Diavoli Neri con Satti e Magazzini in rete.

Passa il turno il New Team che vince ai rigori per 6-5. Si deciderà nell’ultima giornata chi passerà il turno tra Ghivizzano e Molazzana, dopo che i biancorossi hanno battuto di misura il Fornaci grazie a Tamagnini. Anche il Gallicano dice addio alla Coppa Toscana, sconfitto per 2 a 1 dal Valfreddana con Sillah e Bilal: adesso se la giocheranno Valfreddana-Borgo a Mozzano. Finisce qui il cammino dell’Academy Tau nella competizione: alla formazione lucchese non basta la rete di Selmi.

Nel girone 7 il Cascio riscatta la sconfitta di domenica scorsa rimediata contro l’Atletico Castiglione, battendo di misura il Filicaia Diavoli Rossi. A decidere il match il gol realizzato nel primo tempo da Bosi. Chi accederà ai trentaduesimi di finale si conoscerà nell’ultima gara di mercoledì 1° ottobre che vedrà di fronte Atletico Castiglione e Filiciaia Diavoli Rossi che, al momento, si trovano a zero punti.

A. L.