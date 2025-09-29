Prima e Seconda categoria: tutti i gol dei quattro gironi. Folgor e Montecarlo non falliscono

In Prima categoria, nel girone "A", sconfitta esterna per il Capannori sul campo del Capezzano Pianore, mentre il Corsagna, grazie al gol di Pazzaglia, Ricci e Battistoni, batte la Fivizzanese. Successo casalingo anche per la Folgor Marlia con Tuccori e Kavalenco sul Mulazzo e del Montecarlo (con Rotunno e Sangregorio) sul Calci. I panigiani festeggiano, così, il nuovo campo in sintetico. Pareggio a reti bianche nel derby tutto lucchese tra Academy Tau ed Atletico Lucca. Al Piazza "55" non bastano Rocchiccioli e Orsi per passare sul campo del Romagnano. Pesante sconfitta del Pieve Fosciana sul campo della Carrarese Giovanni. Nel girone "B" arriva una sconfitta anche per il Marginone in casa del Prato Nord.

In Seconda categoria, nel girone "A", nell’anticipo il San Macario Oltreserchio ha liquidato la pratica Salavetitia Seravezza con Romanini e Bertilacchi. Nello stesso girone pareggio per la Folgor Segromigno contro il Serricciolo e per il Vorno (con Cagnacci e Di Santoro) sul campo della Gragnolese. Vittoria casalinga del Valfreddana con Tibero e Sillah.

Nel girone "B" vittorie casalinghe dell’Academy Tau contro il Borgo a Mozzano che passa con D’Ulivo e Bianchi, mentre agli ospiti non basta Fati e del Gallicano (con Barsotti, Lorenzo Franchi ed Ezzaki), mentre l’Atletico Castiglione ha accorciato con Andreini su calcio di rigore. Successo interno anche per il Molazzana (con Micchi e Tamagnini) sul Cascio (che ci ha provato con Taddeucci). Sconfitte, invece, per i Diavoli Neri Gorfigliano contro il Borgo a Buggiano e del Filicaia Diavoli Rossi contro la Cintolese. Vittoria esterna per il New Team con le reti di Turri, Satti e Pellegrinetti sul campo della formazione del Le Case. Terminano, invece, in pareggio le sfide tra Fornaci e Chiesina Uzzanese (con Giampaoli e Iannello), mentre non arriva nessun gol per il Ghivizzano contro il Pescia.

Alessia Lombardi