Prima e Seconda categoria: tutti i gol dei quattro gironi. Vorno-S.Macario non regala reti

In Prima categoria, girone "A", il Corsagna, di misura con Giusti, si aggiudica il derby contro il Montecarlo. Successo casalingo anche per l’Atletico Lucca che, con Stefani e Berrettini, batte il Migliarino Vecchiano. Pareggio a reti bianche tra Piazza "55" e Torrelaghese, mentre al Pieve Fosciana non basta Lazzari contro la Folgor Marlia che risponde con Spadavecchia. Sconfitta casalinga per il Capannori che lascia il passo alla Carrarese Giovani e per l’Academy Porcari che cade sul campo della Fivizzanese.

Nel girone "B" il Marginone, con Pagnini, pareggia in casa contro il Bellaria Cappuccini.

In Seconda categoria, girone "A", la Folgore Segromigno Piano viene travolta sul campo del Corsanico. Valfreddana a valanga con doppiette di Sillah e Catinali e gol di Dianda sul Salavetitia Seravezza. Termina senza gol il derby tutto lucchese tra Vorno e San Macario Oltreserchio.

Nel girone "B" l’unica vittoria esterna è quella del Pescia sul campo del Cascio. Hanno vinto anche l’Atletico Castiglione – che grazie ad una doppietta di Andreini batte l’Academy Tau che ci ha provato con Venturini – e del Filicaia Diavoli Rossi (con Bonini, Venanzi e Morelli) contro il Fornaci (al quale non è bastato il gol di Adetokunbo. Il Ghivizzano – grazie alle reti di Gahofuori ed al rigore di Bouhalla – batte i Diavoli Neri Gorfigliano che, nonostante la rete di Barattini, rimangono il fanalino di coda con zero punti. Secca vittoria casalinga anche per la New Team che, con la doppietta di Satti (di cui un gol su calcio rigore) e le reti di Malatesta e Pellegrinotti, batte il Borgo a Mozzano. Al Gallicano, invece, non è riuscita l’impresa difficile sul campo della capolista Cintolese: non basta il gol di Ezzaki. Pareggio a reti bianche, infine, del Molazzana contro il Borgo a Buggiano; mentre il Chiesina Uzzanese ha conquistato i tre punti contro Le Case.

Alessia Lombardi