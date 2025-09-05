Prima e Seconda categoria. Ufficiali i calendari del campionato. E si parte con gli antipasti di Coppa

Calendari di Prima e Seconda categoria pubblicati ieri pomeriggio dal Comitato Regionale Toscana (inquadra il QrCode qui a fianco per visualizzarli sul tuo telefonino). I campionati iniziarennao in questo caso domenica 21 settembre. Intanto questa domenica si parte col primo antipasto di Coppa regionale, vale a dire gara-1 dei vari triangolari: per quanto riguarda le squadre versiliesi saranno in campo per la Coppa di Prima categoria Romagnano-Torrelaghese (con il Capezzano spettatore che riposa ed entrerà in scena dalla successiva domenica 14 settembre) mentre per la Coppa di Seconda categoria sarà subito derbyssimo Corsanico-Massarosa (col neo-promosso Salavetitia Seravezza a riposo).

Per quanto riguarda il campionato il girone A di Prima categoria vede sulla carta il Capezzano favorito insieme alla matricola Carrarese Giovani: le ambizioni di entrambe sono evidenti dal mercato estivo che hanno fatto con tanti colpi ad effetto. Ma non sono da meno le varie Capannori, Corsagna e Porcari. E in chiave primi cinque posti c’è eccome pure la Torrelaghese... dopo aver messo la ciliegina Maiorana sulla torta gialloviola.

In Seconda il Corsanico e il Massarosa possono recitare da protagoniste. Tutto da scoprire invece il rinnovato Salavetitia che dalla Terza ha cambiato tanto.