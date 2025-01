Prima e Seconda categoria. Volano Capezzano e Corsanico. Mezza impresa Torrelaghese

In Prima categoria la 19ª giornata (quarta di ritorno) è decisamente positiva per le due versiliesi. La Torrelaghese ferma sul pari la seconda della classe Capannori facendo 0-0 sul sintetico del Marco Polo Sports Center in una gara giocata a viso aperto. I gialloviola, schierati col 4-4-2, si sono difesi bene nel primo tempo per poi attaccare di più nel secondo creando varie occasioni. Nonostante le assenze di Baroni e Zini, la Torrelaghese ha tenuto botta pur chiudendo in 10 per l’espulsione di capitan Edoardo Bonuccelli. Il migliore in campo è stato Barozzi, che ha avuto anche la chance più grossa in inserimento tra i difensori su palla sopra di Carmazzi vedendosi respingere sul palo interno la conclusione a tu per te col portiere capannorese. Nel finale poi due paratone le ha fatte Bertini, salvando i torrelaghesi. Grande vittoria esterna di “cortomuso“ per il Capezzano a Porcari. A decidere l’1-0 sull’Academy è una punizione dello specialista Lampitelli subito in avvio di gara, al 5’. Poi al 15’ ecco la clamorosa occasione per il raddopppio ma Correia non riesce a ribadire in rete da pochi passi a porta vuota dopo il palo colpito dal Del Frate. Nella ripresa i capezzanotti di Riccardo Coli sono andati un po’ più in sofferenza ma sono stati bravi a blindare il raccolto, sfiorando poi il 2-0 nel finale. Da sottolineare la buona prova del portiere Lorenzoni, 2006 al debutto tra i grandi che ha sostituito l’influenzato Bartelletti.

In Seconda categoria si regala una domenica spaziale il Corsanico che cala il pokerissimo contro il malcapitato Pieve Fosciana: a “Le Colline“ gli orange, che ora sono in fiducia (alla terza vittoria consecutiva!), vanno a segno con bomber Giacomo Da Prato (doppietta fra 18’ e 58’... e per lui adesso fanno 11 sigilli in questo campionato), coi difensore Simone Tomei al 38’ e Giulio D’Agliano all’83’ ed infine col subentrato Lorenzo Checchi all’87’. Il migliore in campo è stato il 2004 Tommaso Giannotti con le sue giocate. Perde 3-1 ma a testa alta il Massarosa che aveva il proibitivo scontro sul campo della lanciatissima corazzata capolista Fivizzanese. Il tecnico Mauritanio Misuri spera di recuperare i tanti infortunati che sta avendo da settimane.