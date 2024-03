Prima e seconda cateogira. Duello Jolo-CF 2001. Il Prato Nord ci prova

Ci sono ancora ventiquattro punti potenzialmente in palio, prima della chiusura della "regular season". E le formazioni di Prato e provincia dovranno giocoforza dare il 110%, nel ventitreesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria che prenderà il via alle 15 odierne.

Partendo dal girone C di Prima Categoria, dove andrà in scena il derby fra Jolo e C.F. 2001: la capolista di coach Diodato mira a mantenere il primato, mentre i ragazzi di Allori necessitano di punti per uscire dalle sabbie mobili. Il CSL Prato Social Club tenterà invece di fare risultato contro il Quarrata. Scendendo in Seconda Categoria, a determinate condizioni il Prato Nord può conquistare la vetta del girone E: gli uomini di Di Grandi devono violare il terreno di gioco del Cintolese e sperare in una serie di combinazioni favorevoli dagli altri campi. E in un assist del Montemurlo magari, qualora i montemurlesi (quarti) riuscissero a bloccare almeno sul pari la Montagna Pistoiese prima della classe (a pari merito con l’Atletico Casini Spedalino). Il Chiesanuova riceverà il Borgo a Buggiano. La Querce – San Felice è un vero e proprio scontro-salvezza, mentre la Galcianese farà visita al San Niccolò.

Passando invece al girone F, la Virtus Comeana quarta forza del raggruppamento giocherà in casa della Laurenziana, per un confronto che mette idealmente in palio la seconda piazza. Occhio anche al Tavola, che sfruttando il fattore-campo per regolare il Santa Maria continuerebbe a poter sognare gli spareggi-promozione. Per la Pietà 2004 è l’ora della verità: la gara interna con il Mezzana dirà se l’acuto della scorsa settimana sia stato un caso isolato e l’inizio di una vera e propria riscossa. Poggio a Caiano – Vernio mette di fronte due compagini che necessitano di risalire la china, mentre il Prato Sport fanalino di coda è chiamato ad un incontro particolarmente impegnativo contro la Virtus Rifredi.

Giovanni Fiorentino