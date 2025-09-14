Prima e Seconda: c’è gara-2 di Coppa

Acquista il giornale
Il Capezzano (senza Brega) ospita il Romagnano. Derby in serale Salavetitia Seravezza-Corsanico.

di SIMONE FERRO
14 settembre 2025
Seconda partita dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana sia in Prima sia in Seconda categoria. Vediamo il programma.

In Prima riposa la Torrelaghese che domenica scorsa ha battuto 3-1 a domicilio il Romagnano. Oggi alle 15.30 tocca al Capezzano Pianore che al “Maggi-Matteucci“ riceve il Romagnano (arbitra Lorenzo Girolami di Pontedera). Nella squadra di Riccardo Coli sarà assente bomber Brega per squalifica. Gli altri sono tutti a disposizione, con l’unico dubbio legato a capitan Mattia Pacini che è un po’ in ritardo di condizione per aver iniziato dopo la preparazione. L’undici iniziale dovrebbe schierarsi col 4-3-2-1. "Siamo carichi e i ragazzi lavorano bene da ormai un mese – dice Coli – c’è voglia di iniziare a far sul setrio... e di fare bene".

In Seconda categoria c’è il derby serale alle 20.30 al “Buon Riposo“ tra il neo-promosso Salavetitia Seravezza (al debutto) ed il Corsanico (gli orange collinari sono reduci dal 2-2 interno col Massarosa, che oggi riposa). Fischierà Niccolò Poli di Carrara. Nel Corsanico il modulo sarà il 3-5-2 con tre centrali di ruolo, due esterni che spingono ed i tre centrocampisti centrali di qualità, mentre le due punte saranno una di riferimento centrale e l’altra che svaria. A Gabriele Mazzei mancheranno capitan Leonardo Lari (squalificato) oltre al portiere Lippi e poi ad Edoardo Giunta e Cerri. Però ci sono a disposizione gli attaccanti ’Leo’ Passaglia e ’Nic’ Marsili. Nel Salavetitia Seravezza ci sono alcune defezioni ma la società ha fatto tanto per "costruire una rosa competitiva a costo zero" (dice l’allenatore Mario Bertelloni, alias ’Palermo’). L’ultimo nuovo innesto di Giacomo Mancini alza di tanto il livello qualitativo del reparto offensivo. "Sono sicuro che faremo una bella stagione – aggiunge Bertelloni – dove sarà fondamentale costruire un gruppo che creda in me e nel lavoro".

