Prima e Seconda. Derby al Corsanico. Massarosa da pazzi

Capezzano-Cos Pistoia 4-0

Successo vitale dei ragazzi di Coli che con un poker di reti sigillano una gara a senso unico. Al 20’ è Sacchelli a firmare la rete del vantaggio con una deviazione sugli sviluppi di un calcio piazzato, raddoppio che arriva ancora grazie a Sacchelli che su svetta più in alto di tutti al 56’. Correia che fugge sul filo del fuorigioco al 64’ insacca la rete della sicurezza e poi lo stesso attaccante fa doppietta al 90’.

Corsanico-Forte 3-2

Il tanto atteso derby delle Colline non tradisce le attese, cinque reti e tante emozioni in una sfida che rilancia le ambizioni di salvezza diretta degli orange. Ottimo avvio dei padroni di casa che passano dopo appena sessanta secondi grazie a Barducci (nella foto) abile a farsi trovare pronto in area su sviluppi di un calcio piazzato. Pari ospite con Della Pina in mischia al 11’; ancora Barducci porta avanti i suoi al 7’ della ripresa con un diagonale imparabile; al 15’ terzo gol orange grazie a Del Soldato. Gloria nel finale per il subentrato Giacomo Tedeschi al 90’.

San Giuliano-Torrelaghese 2-1

Cadono con onore i gialloviola. Avanti la capolista al 15’ con Doveri, raddoppio al 34’ con Gramigni. Accorciano i gialloviola con Baroni che al 62’.

Massarosa-Ospedalieri 4-3

Grande successo in rimonta dei biancorossi sotto 3-0 a fine primo tempo per effetto dei gol di Hasimi al 5’, Rexhapi al 25’ e Rosi al 46’. Nella ripresa i ragazzi di Misuri accorciano con Cheli al 1’, poi ci pensa Gandini con una doppietta a riportare il risultato in parità. Il gol partita di Pulina in mischia.

Lido-Pontasserchio 2-4

Altro stop per i cavallucci a cui non basta la doppietta di Picchi per sbloccarsi e portare a casa un risultato positivo, i gol di Barbani, Patacchini, Casarosa e Skhurti non lasciano scampo.

Carrarese Giov.- Sporting 3-1

Pesante stop dei camaioresi in casa della seconda forza del torneo. Subito sotto per effetti dei gol di Dughetti al 8’, nella ripresa perdono le distanze e vengono trafitti dalla doppietta personale di Papi. Di Maguina al 90’ il gol della bandiera.

