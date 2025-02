"PrimA» E "SECONDA». Derby alla Folgor. Corsagna vola. Il Piazza risorge

In Prima categoria continua il momento magico del Corsagna, che grazie ai gol di Ricci e Fiumicino batte il Mulazzo e si avvicina alla capolista Montignoso (con un solo punto di vantaggio), fermata sul pari dal Porcari con Campigli. L’Atletico Lucca ritorna al successo: Baroncini e Marzi liquidano il Chiazzano. Il derby tra Folgor Marlia e Montecarlo vede gli ospiti conquistare i tre punti con la firma di Ragghianti. Successo esterno comn Paganelli per il Capannori che rimane in scia del Corsagna al terzo posto. Pareggio casalingo per il Pieve Fosciana: non basta Vitrani per superare il Romagnano. Pesante ko esterno sul campo del Cqs Pistoia per i Diavoli Neri.

In Seconda categoria, nel girone "A" la Folgore Segromigno, grazie ad Obbligato, espugna Pontasserchio, mentre il Pieve San Paolo pareggia a reti bianche con il Pontremoli, con la formazione gialloblù che rimane sempre fanalino di coda in classifica. Nel girone "B" la capolista Piazza torna al successo grazie a Gasperotti sul San Macario; la diretta inseguitrice Ghivizzano non sbaglia e con Piacentini, Bouhalla e Ghafouri, batte l’Atletico Castiglione. Successi casalinghi per il Cascio con Alberti sul Borgo a Mozzano e per il Molazzana che con la doppietta di Bertoncini liquida l’Academy Tau al quale non basta Di Salvatrore. Fornaci- Borgo a Buggiano termina in parità (gol rossoblu di Bechelli e Kolaj). Ko Valfreddana (non basta Lazzarini) e Morianese che, nonostante Fall, rimedia la battuta d’arresto contro il Chiesina Uzzanese e del Gallicano, in casa del Pescia, al quale non basta Brucciani.

A. Lomb.