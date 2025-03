"PRIMA» E "SECONDA». Derby della Piana al Montecarlo, Ghivi non molla il Piazza

In Prima categoria, nel girone "A", il derby tra Montecarlo e Diavoli Neri Gorfigliano se lo aggiudicano i padroni di casa con Ragghianti. Pareggi a suon di gol tra Corsagna e Romagnano, con doppietta di Fiumicino e gol di Pazzaglia, tra Serricciolo e Atletico Lucca, con i rossoneri in rete con Tognetti e Baroncini e tra Capezzano Pianore e Capannori con Fanani e Martinucci. Il Corsagna rimane a -3 dal Montignoso. Arrivano, invece, tre sconfitte casalinghe per Folgor Marlia contro la capolista, Pieve Fosciana (contro l’Unione Tempio Chiazzano) e per il Porcari (contro il Mulazzo).

In Seconda categoria, nel girone "A", alla Folgore Segromigno Piano non basta Angeli per evitare la sconfitta interna con la capolista Fivizzanese. Pesante ko a domicilio anche per il Pieve S.Paolo con il S.Vitale Candia. Nel girone "B" torna alla vittoria il Piazza "55": con Crudeli, Tortelli e Borelli batte il Borgo a Buggiano. Mantiene il ritmo anche il Ghivizzano che al "Bellandi" strapazza, con Piacentini, Babboni e Bouhalla, il Chiesina, dopo una bella rimonta e rimane in scia ad un solo punto dal Piazza. Successi esterni per il Molazzana (con Bertoncini e Marigliani) sul Fornaci; il Borgo a Mozzano (con Angelini e Mangiantini) sul fanalino di coda Morianese; e del Gallicano (con Ruggiero, Brucciani e Gonnella) sul Valfreddana, cui non è bastato il gol del vantaggio, siglato da Dianda. Vittoria casalinga per il Cascio (con Micchi, Taddeucci e Cecchi) sull’Academy Tau; per il Giovani Via Nova sull’Atletico Castiglione, cui non basta Matteucci e del Pescia sul San Macario Oltreserchio.

Al. Lomb.