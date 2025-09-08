Prima e Seconda gara 1 dei triangolari di Coppa. La Torrelaghese parte benissimo. Il derby Corsanico-Massarosa 2-2

Parte con una bella vittoria la stagione 2025/26 della Torrelaghese che inizia il suo cammino di Coppa Toscana di Prima categoria con un successo 3-1 in trasferta a Romagnano. Grande protagonista dell’incontro il centravanti Baroni, autore di una doppietta. I suoi gol nella scorsa stagione erano un po’ mancati alla causa gialloviola che aveva trovato in Saviozzi il proprio goleador principe. E proprio Saviozzi nel segnare così tanto (fece 17 reti in campionato) aveva comunque beneficiato del sempre preziosissimo lavoro sporco e sbattimento tattico del “pivot“ Baroni. Ora la stagione è iniziata con due gol del ’Baro’ e mister Riccardo Belluomini, che dal mercato ha avuto pure la ciliegina finale Maiorana, si gode la ritrovata vena realizzativa del suo numero 9. A completare il 3-1 a Romagnano per la Torrelaghese è stato il baby Carella. In questo triangolare riposava il Capezzano, che domenica prossima ospiterà proprio il Romagnano.

In Seconda categoria il derby di Coppa, che apriva il triangolare dove riposava la matricola Salavetitia Seravezza, finisce 2-2 con i gol di Da Prato e Gori per il Corsanico, rimontato dal Massarosa con la doppietta di Cheli.