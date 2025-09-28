"Prima» e "seconda». Spicca il derby tra Academy Porcari e Atletico Lucca
Seconda giornata in Prima e Seconda categoria, campionati ancora tutti da scoprire, ma che hanno già messo in evidenza alcune belle realtà, con il prologo della Coppa Toscana ed il primo turno di domenica scorsa. Programma come sempre molto ricco.
In Prima categoria, girone "A", il torneo tecnicamente più interessante, propone il derby tutto lucchese fra Academy Porcari e Atletico Lucca, oltre a queste gare: Carrarese Giovani-Pieve Fosciana (unico match che si gioca alle ore 16.15, tutti gli altri alle ore 15.30), Capezzano-Capannori (sfida fra due squadre piuttosto quotate), Corsagna-Fivizzanese (si torna al "Comunale" di Borgo a Mozzano), Folgor Marlia-Mulazzo, Montecarlo-Calci e Romagnano-Piazza "55". Per il girone "B" Marginone in trasferta sul campo del Prato Nord.
Anche in Seconda categoria tante gare nel girone "A": Folgore Segromigno- Serricciolo, Gragnolese-Vorno, San Macario-Salavetitia Seravezza e Valfreddana-Villafranchese. Nel girone "B" spicca Pescia-Ghivizzano allo stadio dei Fiori, scontro diretto fra due pretendenti al titolo, già avversarie nella semifinale play-off dello scorso torneo. Da seguire anche Academy Tau-Borgo a Mozzano, Gallicano-Atletico Castiglione e l’atteso derby comunale fra Molazzana e Cascio. Completano il quadro: Diavoli Neri Gorfigliano- Borgo a Buggiano, Filicaia Diavoli Rossi-Cintolese, Le Case-New Team (a Monsummano); chiude il match del Fornaci del neoallenatore Pablo Crudeli che riceve i quotati pistoiesi del Chiesina Uzzanese.
Flav. Berl.
