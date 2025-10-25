Prima e Seconda. TdL vuol rifarsi. Massarosa derby

Anche nella domenica di calcio di Prima e Seconda categoria in Versilia saranno tutte in casa le squadre locali così come in D e Eccellenza. L’unica che fa eccezione è la matricola Salavetitia Seravezza che sarà in trasferta. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Prima categoria. Vuole tornare alla vittoria il Capezzano Pianore che in campionato è reduce da un punto nelle ultime tre partite, con zero gol fatti. Domani alle 15 sul sintetico di casa del “Maggi-Matteucci“ affronterà il Calci, squadra la cui classifica non rispecchia i reali valori del team. Arbitrerà Andrea Conti di Carrara. Non ha giocato mercoledì il Capezzano in Coppa: la gara con la Carrarese Giovani è stata rinviata causa allerta meteo. La Torrelaghese, a sua volta a caccia di riscatto (un punto e 0 gol fatti nelle ultime tre gare), ospita al Marco Polo Sports Center l’Atletico Lucca (dirigerà Filippo Capetta di Carrara).

Seconda categoria. Spicca il super derby Massarosa-Corsanico (fischia Federico Picchiotti di Piombino). Poi c’è San Vitale Candia-Salavetitia Seravezza (Francesco Fausto di Pisa).