PRIMA E SECONDA. Un turno di sfide che possono dare una svolta

Mai come quest’anno belli ed appassionanti, i campionati di Prima e Seconda categoria vivono un’altra domenica molto attesa Nel girone A di Prima, continua l’inseguimento del Corsagna alla capolista Montignoso, con i neroverdi di Piercecchi favoriti dal pronostico nella gara interna col Mulazzo ed i massesi ospiti dell’Academy Porcari. Attenzione poi al Capannori che, dopo essere scivolato in terza piazza, sale sul campo del Serricciolo. Fra le altre, spicca il derby fra Folgor Marlia e Montecarlo, mentre l’Atletico Lucca riceve il Tempio Chiazzano, il Pieve Fosciana se la gioca con il Romagnano ed il Gorfigliano Diavoli Neri disputa lo spareggio-salvezza di Agliana contro il CQS Pistoia. Nel girone A di Seconda soffrono e cercano punti il fanalino Pieve San Paolo (in casa con il Pontremoli) e la Folgore Segromigno, nel pisano contro il Pontasserchio. Ma il succo della giornata è tutto in un girone B completamente riaperto dopo le imprese del Ghivizzano e le battute d’arresto del Piazza 55. Garfagnini al comando ed in casa col San Macario Oltreserchio per difendere le tre lunghezze di vantaggio sulla squadra di Giusva Giusti, che non può sbagliare al "Bellandi" con l’Atletico Castiglione, avversario però annunciato in gran forma dopo aver "giustiziato" proprio il Piazza. Nel resto del programma, da segnalare un interessante Molazzana-Academy Tau e Cascio-Borgo a Mozzano, dove sono i palio punti pesantissimi. Completano il quadro: Fornaci-Borgo a Buggiano, Giovani Via Nova-Valfreddana, Morianese-Chiesina e Pescia-Gallicano. Fischio d’inizio alle ore 15.

Flavio Berlingacci