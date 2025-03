"PRIMA» E "SECONDA». Vetta, lotta riaperta. Insulti razzisti contro il Borgo: stop per 8’

In Prima categoria l’Atletico Lucca, con Baroncini e Tabarrani, batte la Folgor Marlia che ha accorciato con Bianchi. Vittoria a suon di gol per il Capannori che – con Martinucci, Menconi, Haoudi, Pistoresi e Garofalo – ha avuto la meglio sul Pieve Fosciana che ci ha provato con Vitrani, Bosi e Borgia. Il Porcari riesce ad espungare il campo dei Diavoli Neri Gorfigliano grazie alle redi Ercolano, Zani, Campigli, Menichetti ed un autogol; i padroni di casa hanno accorciato con Bertellotti. Vittoria importantissima per il Corsagna che, grazie a Pazzaglia, Fiumicino e Ricci, batte la Torrelaghese e approfitta del pari della capolista Montignoso – frenata dal Montecarlo con Gagliardi – per avvicinarsi a un solo punto di distacco.

In Seconda categoria, nel girone "A", pesanti ko per Pieve S.Paolo, sempre più fanalino di coda e Folgore Segromigno. Nel girone "B" continua, invece, la lotta al vertice tra Piazza e Ghivizzano. Il Piazza espugna Borgo a Mozzano con Crudeli (gara sospesa per 8’ dal direttore di gara per insulti razzisti nei confronti del portiere di casa Essalami El Haj); mentre il Ghivizzano (con Bandoni, Bravi, Piacentini) batte il Gallicano che ci ha provato con Barbi e Gonnella. Vittoria per l’Academy Tau, con doppietta di Della Maggiora e gol di Lencioni sul Fornaci (a segno con Curumi). Pareggio tra Atletico Castiglione (Biagioni) e Valfreddana (Mora); mentre finisce senza gol tra San Macaraio Oltreserchio e Morianese. Sconfitte per Cascio e Molazzana, rispettivamente contro Borgo a Buggiano e Giovani Via Nova. Vittoria del Chiesina Uzzanese sul Pescia, con Formato.

Al. Lomb.