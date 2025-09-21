Prima gioia per il Prato: battuto lo Scandicci

Prato

2

Scandicci

0

Prato (4-3-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Drapelli (dal 61’ Corsa), Zanon; Limberti (dal 75’ Cesari), Atzeni (dal 64’ Cela), Lattarulo; Greselin; Verde (dal 70’ Rossetti), Gioè (dal 90’ Mencagli). A disposizione Furghieri, Iacoponi, Rinaldini, Galliani. All. Venturi.

Scandicci (3-4-3): Fedele; Sottil (dall’81’ Grottelli), Valentini, Biancon; Valori, Tacconi, Viligiardi, Chiaverini; Arrighini (dall’86’ Russo), Boganini (dal 46’ Mugelli), Grossi (dal 46’ Bertelli e dal 75’ Mennini). A disposizione Patata, Dodaro, Orselli, Capacci. All. Taccola.

Arbitro: Samuel Diana di Milano, coadiuvato dagli assistenti Domenico Damato e Andrea Adragna di Milano.

Marcatori: Gioè al 53’ e Rossetti all’85’.

Note: Circa 1.600 spettatori. Ammoniti Lattarulo, Drapelli, Grossi, Viligiardi, Taccola e Mennini. Recupero 1’ pt, 5’ st.

Eccola la prima vittoria del Prato nel girone E di Serie D. Dopo i ko contro Orvietana e Camaiore, i biancazzurri mandano al tappeto lo Scandicci per 2-0, di fronte a circa 1.600 spettatori. A decidere l’incontro del Lungobisenzio sono le reti nella ripresa di Gioè e dell’ultimo arrivato Rossetti. Venendo alla cronaca della gara, dopo un avvio equilibrato i padroni di casa (in campo con la seconda maglia bianca) cominciano ad attaccare con insistenza. Il più pericoloso è Lattarulo: nella prima circostanza il suo colpo di testa termina a lato, mentre due minuti più tardi il centrocampista numero 21 è sfortunato, visto che con un tiro-cross colpisce la parte alta della traversa. Il Prato, come lo stesso Scandicci, si vede annullato un gol di Gioè per fuorigioco, mentre al 30’ è clamoroso l’errore del bomber classe ‘93 che, liberato da un assist di Greselin, a tu per tu con Fedele calcia alto. E’ l’ultima vera emozione di un primo tempo nervoso.

In avvio di ripresa, subito Blues insidiosi, con la conclusione di Valori che viene salvata da Fantoni. Al 53’, invece, il Lungobisenzio può finalmente esultare: il traversone di Limberti trova la testa di Zanon, bravo a fare la sponda per Gioè, con il numero 9 che stavolta non sbaglia. Nonostante il vantaggio acquisito, i lanieri continuano a proporsi in avanti con una serie di cross, uno dei quali viene sprecato clamorosamente dall’autore del gol, che tuttavia era in fuorigioco. Nelle file biancazzurre scatta l’ora di Corsa, Cela e soprattutto Rossetti, che si fa immediatamente vedere con una girata fuori misura. Fa il suo debutto anche Cesari e i locali sfiorano il 2-0 proprio con un destro del neo entrato, deviato sotto misura da Gioè, che ancora una volta non centra la porta. Gli uomini di mister Venturi sembrano in controllo, ma al 79’ rischiano grossissimo sulla zuccata di Arrighini, neutralizzata da super Fantoni. Anche Fedele, dall’altra parte, deve sporcarsi i guantoni sul tentativo di Greselin. Poco male per il Prato, perché all’85’ Rossetti si sblocca subito: l’ex Livorno approfitta del tiro deviato di Cela e chiude il discorso.

Francesco Bocchini