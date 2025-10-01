Conference League, partite e orari tv: guida completa alla prima giornata

Roma, 1 ottobre 2025 – Dopo Champions ed Europa League torna anche la Conference League. Una sola squadra italiana impegnata in questa competizione: la Fiorentina di Stefano Pioli. I viola sono tra i favoriti per la vittoria finale, anche se il livello della competizione si è decisamente alzato rispetto alle passate edizioni. Oltre che su gli uomini di Pioli, infatti, le attenzioni saranno anche sul Mainz, che scenderà in campo alle 18.45 contro l'Omonia, così come sul Rayo Vallecano, impegnato alla stessa ora contro lo Shkendija, ma anche sul Crystal Palace, che se la vedrà con la Dinamo Kiev. Ci sono poi AZ e Racing Strasburgo, ma anche lo Shakhtar Donetsk, tutte squadre ostiche che in questa competizione possono dire la loro. Per la Fiorentina, la Conference League può essere un modo per staccare la testa dal campionato e ritrovare le giuste motivazioni. La Serie A, infatti, non è iniziata nel modo migliore per la viola, che ha conquistato appena tre punti in cinque partite e condivide la sedicesima posizione con il Verona. Pioli e i suoi non riescono ad essere incisivi e ci sono gravi problemi soprattutto in attacco, con Kean, Piccoli e Dzeko che sono ancora a secco di gol. Per questo, una vittoria domani contro il Sigma Olomouc può essere il giusto trampolino per ripartire e può rasserenare un ambiente tutt'altro che tranquillo.

Le partite più importanti della giornata

Alle 18:45 scenderanno in campo tre delle corazzate di questa Conference League: il Mainz, il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Gli inglesi sono stati “retrocessi” in questa competizione a seguito della decisione di quest'estate della UEFA, che ha scelto di escluderli dall'Europa League in quanto il proprietario del club (John Textor) era lo stesso del Lione. Solo dopo la situazione si è risolta, ma, nonostante la vittoria della FA Cup della scorsa stagione, il Crystal Palace non ha potuto partecipare all'Europa League ed è stata inserita in Conference. La squadra di Glasner è una delle candidate principali alla vittoria finale e vive un momento di forma eccellente. Nella scorsa giornata di Premier League, infatti, Guéhi e compagni hanno vinto contro il Liverpool al Selhurst Park e vogliono partire con il piede giusto anche in Conference League. Davanti a loro ci sarà la Dinamo Kiev, seconda nel campionato ucraino alle spalle dello Shakhtar Donetsk. Il Mainz, invece, se la vedrà in trasferta contro l'Omonia, squadra cipriota che occupa la seconda posizione in campionato ed è reduce da una netta vittoria per 5-0. I tedeschi non hanno iniziato la stagione nel modo migliore, racimolando solo quattro punti in cinque gare e sono reduci dalla sconfitta interna contro il Borussia Dortmund. Gli uomini di Henriksen stanno vivendo una situazione simile a quella della Fiorentina e anche loro cercano il rilancio in Conference League, per poi rialzare la china anche in campionato. Anche il Rayo Vallecano cerca il riscatto dopo soli 5 punti racimolati in 7 gare di Liga: davanti a loro ci sarà lo Shkendija, squadra macedone che si trova al terzo posto in campionato. Spostandoci alle 21, invece, i match più interessanti sono Fiorentina – Sigma Olomouc, AEK Larnaca – Az e Aberdeen – Shakhtar Donetsk.

Il programma della prima giornata di Conference League

Giovedì 2 ottobre ore 18:45 (Diretta gol su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) KuPS – Drita Lech Poznan – Rapid Vienna Zrinjski Mostar – Lincoln Omonia – Mainz Rayo Vallecano - Shkendija Jagiellonia – Hamrun Spartans Noah – Rijeka Lausanne-Sport – Breidablik Giovedì 2 ottobre ore 21 (Diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) Sparta Praga – Shamrock Rovers Rakow Czestochowa – U Craiova Shelbourne Football Club – Hacken Fiorentina – Sigma Olomouc (Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW) NK Celje – AEK Atene Legia Varsavia – Samsunspor AEK Larnaca – AZ Aberdeen – Shakhtar Donetsk Slovan Bratislava – Racing Strasburgo

Dove vedere Fiorentina – Sigma Olomuc in tv e in streaming

La partita tra Fiorentina e Sigma Olomuc inizierà alle 21 e sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, ma anche in streaming su Sky Go e su NOW.