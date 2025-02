Prima Il Mulazzo di Leccese chiede strada al Capannori

Mentre impazza il carnevale di Viareggio, si pensa al Mulazzo che continua a rodersi il fegato per le decisioni assunte dall’arbitro di Viareggio domenica scorsa in casa del Corsagna. "La sua direzione è risultata scadente e condizionante – è voluto ritornare sull’accaduto il diggi Strata –. Ci è stato negato un calcio di rigore, poi un’inversione di un calcio di punizione che ha consentito ai padroni di casa di sbloccare il risultato. Decisioni che ci hanno penalizzato".

Domani al “Calani“ il Mulazzo affronta la terza forza del campionato di Prima categoria Città Capannori che non è certo avversario facile ma forse proprio l’ingiustizia da cui si ritengono colpiti i rossoblù potrebbe essere lo stimolo giusto per mettere insieme il grande risultato: anche perché dei tre punti la squadra ha decisamente bisogno vista l’area inquinata dei playout nella quale è scivolata domenica scorsa.

"Domenica è partita da uomini veri – asserisce il tecnico Leccese –, contro un avversario di vertice. Dobbiamo ritrovare la massima concentrazione per 100’ minuti, senza blackout anche per frangenti di gara, che purtroppo paghiamo in modo sistematico. Nel precedente confronto abbiamo fatto un tempo alla pari, colpendo un palo, poi nel secondo tempo abbiamo buttato al vento con due ingenuità collettive. Sulla via del recupero Tonelli, ancora indisponibili Bortolasi e Manenti, dovremmo riavere Capo al 100%. In funzione di domenica stiamo provando e valutando alcuni cambiamenti, l’allenamento dell’altra sera mi ha dato maggiori indicazioni sull’undici da mandare in campo ma deciderò domenica mattina".

Probabile formazione: Bartolozzi, Rossi, Bernieri Alessandro, Bernieri Francesco, Mussi, Cisse, D’Angelo, Bellotti, Filippi, Capo, Occhipinti.