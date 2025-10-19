Prima La Carrarese Giovani scende in Piazza. Il Romagnano tasta il polso al Pieve Fosciana

La capoclasse del campionato di Prima categoria Carrarese Giovane, primato condiviso con Atletico Lucca e Folgor Marlia (punti 10) è impegnata nella sua quinta fatica. Questo pomeriggio, inizio ore 15,30, sale al “Nobili“, per affrontare il Piazza 55, cercando di dare continuità alla bella prova di domenica scorsa contro il Corsagna rimandato sconfitto con la marcatura di Da Pozzo. La speranza non ha colori sbiaditi, mister Incerti alla squadra gialloblù parla con voce ferma, aspetta, oggi, nuovamente risposte precise, soprattutto convincenti dalla delicata trasferta sulle colline della ValSerchio. "Difficile e delicata – ha subito aggiunto il tecnico –. Il Piazza arriva a quest’appuntamento con il chiaro intento di vincere. Pertanto, l’incontro si annuncia match difficilissimo da giocare, ed ecco perché noi dobbiamo essere pronti a ribattere colpo su colpo. In campo ci dovremmo andare senza presunzione, senza grilli per la testa, pronti a soffrire, senza lasciarsi possedere da nessuna distrazione, altrimenti si fa presto a compromettere tutto. Credo sia basilare per noi capire in nostro grado di maturità e ricordarsi una delle nostre amichevoli estive, un dato che ci dovrebbe avere insegnato parecchie cose". Il tecnico dei marmiferi nell’occasione non disporrà dell’infortunato Cucurnia e con tutta probabilità di Iardella.

Impegno esterno ad alto rischio per il Romagnano che si esibisce a Castelvecchio Pascoli contro il Pieve Fosciana. L’allenatore Federico Battaglia dopo la domenica magica vissuta sul campo amico contro i cugini del Mulazzo (2-1), ha messo in guardia la truppa dal prendere sottogamba l’impegno odierno, perché nell’ultimo incontro hanno violato per tre volte la rete del Montecarlo evidenziando d’essere squadra organizzata, compatta.

Sulla partita Fivizzanese-Capezzano, il ds Tornaboni ha detto: "Partita molto difficile le due sconfitte consecutive del Capezzano non devono tranne in inganno è una squadra che può tranquillamente ambire a posizioni di vertice basta sfogliare la rosa a disposizione di mister Coli. Cercheremo di sfruttare il fattore campo visto che in casa i punti stanno arrivando ci vorrà una partita perfetta per ottenere il risultato pieno".

Il Mulazzo, dopo il ko contro il Romagnano, questo pomeriggio sul campo di casa affronta la Torrelaghese con l’intento di muovere la classifica.