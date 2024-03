Prima, match abbordabile contro il fanalino di coda. Mulazzo, il tecnico Strata predica prudenza: "Un errore peccare di presunzione col Pescia»

Se la classifica volesse dire qualcosa, non ci dovrebbe essere partita domani al comunale “Dei Fiori“ a Pescia, dove i locali, ultimi in classifica e indiziati alla retrocessione, ospitano il rigenerato Mulazzo, proiettato verso una tranquilla salvezza. Sul campo, però, contano anche le motivazioni e pare che la squadra rossonera abbia ancora voglia di lottare per ribellarsi a quello che sembrerebbe essere un destino tracciato.

La squadra lunigianese, dunque, troverà pane per i propri denti, come hanno sottolineato in settimana alcuni degli uomini di mister Stefano Strata. Occhipinti e compagni si sono preparati con cura, ben sapendo che fino alla fine del campionato di Prima Categoria saranno tutti spareggi e ogni partita avrà un valore importante per riuscire a posizionarsi dietro gli squadroni Corsagna, Forte dei Marmi, Atletico Lucca, Porcari, Capezzano, Folgor Marlia fortemente ridimensionato dai rossoblù nell’ultimo turno. In terra pistoiese i lunigianesi cercheranno di ripetersi ai livelli espressi domenica scorsa, sfruttando le caratteristiche di squadra che sa andare negli spazi con uomini veloci e rapidi.

"Non possiamo scendere in campo con la presunzione di dettar legge – dice Strata –. Noi dobbiamo cercare di vincere, senza scoprirci le spalle, né concedere spazi, perché i nostri avversari fanno delle ripartenze veloci la loro arma migliore. Il pronostico favorisce il Mulazzo ma il calcio riserva sempre delle sorprese. Dovremo diventare operai, consapevoli dei pericoli a cui andremo incontro".

Ebal.