Prima sconfitta fuori casa per la Massese. I bianconeri di Marselli si svegliano tardi

Castelnuovo Garfagnana 2 Massese 1

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Barghini, Rossi, Ramacciotti, Cecilia, Leshi, Quilici, Casci, Cecchini (35’ st Micchi), Condè (40’ st Andreotti), El Hadoui, Bartolomei. A disp.: Pierallini, Lunardi, Bigondi, Boggi, Marcovina, Tassi, Gasperoni. All. Grassi.

MASSESE: Gatti, Marchini, Favret (12’ st Baudi), Lucaccini, Maffei, Centonze, Bertipagani, Caponi, Buffa, Marabese (12’ st Grasso), Lucchesi (12’ st Biagi). A disp.: Cozzolino, Mapelli, Bacci, Grasselli, Mariani, Bonni. All. Marselli.

Arbitro: Iglio di Pistoia (Checchi di Viareggio e Mori di Livorno).

Marcatori: 25’pt Bartolomei (C); 22’st Cecchini su rigore (C), 32’st Caponi (M).

Note: espulso al 20’ st l’allenatore Marselli (M). Ammoniti Rossi, El Hadoui, Cecilia, Barghini (Cast.); Bertipagani (Mas.).

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Una Massese dai due volti, passiva nel primo tempo e reattiva nella ripresa, in particolare dopo essere andata sotto di due gol, è stata sconfitta dal Castelnuovo, sceso in campo da ultimo in classifica. E’ il primo ko in trasferta dopo 3 vittorie. I bianconeri non sono stati felici nell’approccio alla gara, mancando di determinazione, come ha sottolineato a fine gara anche mister Marselli. Migliori in campo El Hadoui per il Castelnuovo e Caponi per la Massese.

Ricca la cronaca. Parte subito il Castelnuovo in avanti. Al 9’ El Hadoui si libera bene al limite dell’area ma il pallone sorvola di poco la traversa. Al 14’ l’ex Cecilia conclude centrale e Gatti blocca. Al 21’ occasione per i garfagnini con El Hadoui che in piena area non riesce a colpire bene di testa su cross di Cecilia. Al 25’ i locali passano con un’azione impostata da El Hadoui, proseguita da Cecchini e conclusione vincente dell’ex Bartolomei. Arriva al 35’ la prima vera conclusione della Massese con Lucchesi, ma Barghini sventa. Al 38’ ancora Bartolomei al tiro, ma Gatti questa volta mette in angolo. Al 42’ lunga rimessa del portiere Barghini e il pallone, spinto anche dal vento, per poco non beffa Gatti. Al 43’ ancora una discesa di Lucchesi ma Barghini è attento.

Nella ripresa la Massese scende in campo più motivata. Al 3’ è bravo Barghini a respingere una conclusione di Caponi da calcio d’angolo. Al 6’ Buffa con un forte tiro, dal limite dell’area, colpisce la traversa. Seguono due conclusioni di Caponi sulle quali è bravo sempre Barghini. In contropiede però il Castelnuovo ottiene il rigore del 2-0. Al 22’ infatti Gatti atterra El Hadoui e capitan Cecchini trasforma. La Massese non demorde e al 32’ Caponi direttamente da calcio d’angolo, con il pallone a rientrare, supera questa volta Barghini e riapre la gara. Il finale è tutto bianconero con conclusioni di Caponi, Buffa, ancora Caponi e Marchini, ma il risultato non cambia.

Dino Magistrelli