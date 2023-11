PRIMA & SECONDA CATEGORIA. Derby Porcari-Folgor e Gallicano-Fornaci Il Marginone ospita il Capezzano in Prima categoria, mentre Academy Porcari e Folgor Marlia si scontrano per ambizioni di vertice. Corsagna e Capannori si affrontano in un derby terribile. In Seconda categoria, Montecarlo e Gorfigliano Diavoli Neri sono a braccetto al comando. Ghivizzano e Academy Tau si sfidano per un play-off.