Prima & Seconda categoria. Tengono banco il derby a Lammari e quello a Fornaci

Nona di ritorno, domani, per i campionati di Prima e Seconda categoria, dove i punti iniziano a pesare e ogni formazione mette in campo quel qualcosa in più, per i rispettivi interessi di classifica.

In Prima categoria, nel girone "A", impegno casalingo "facile" per la capolista Marginone, contro i lunigianesi del Serricciolo, mentre, alle sue spalle, si infiamma la lotta per i play-off, con il Corsagna favorito sul campo del fanalino di coda Pescia: e l’opportunità è ghiotta per rafforzare il suo gran secondo posto. Fra i match più accattivanti c’è il derby fra Capannori e Folgor Marlia (si gioca ai "Laghetti" di Lammari), con il programma che si completa con Mulazzo- Academy Porcari e Atletico Lucca-CQS Pistoia (rossoneri incompleti per le squalifiche di Centoni, Petretti e Posarelli).

In Seconda categoria, girone "B", hanno iniziato a fare punti soprattutto le squadre di bassa classifica: la capolista Gorfigliano Diavoli Neri è attesa dalla trasferta-trappola di Pontecosi, per una sfida tutta garfagnina molto sentita; al suo inseguimento, seppur staccati, i pisani del Sextum Bientina (sul terreno del Monteserra) ed il Montecarlo (ad Altopascio, contro l’Academy Tau). Si gioca, poi, il derby Fornaci-Ghivizzano che un tempo ha fatto la storia del calcio in Media Valle; ed uno scontro-salvezza fondamentale fra Borgo a Mozzano e Barga. Chiudono il quadro: Molazzana-Atletico Cascina, Piazza "55"-Gallicano e Migliarino-San Macario Oltreserchio. Fischio d’inizio per tutti alle ore 15.

Flav. Berl.