Prima, seconda e terza categoria. San Godenzo, Vaglia e Pelago: i mister

Sorpresa al San Godenzo, dove l’allenatore Massimo Coppini ha lasciato l’incarico al termine di una stagione molto positiva. La squadra della Valdisieve si è piazzata al sesto posto in campionato, sfiorando la qualificazione ai play-off, e ha raggiunto la semifinale della Coppa Toscana di Prima Categoria, persa ai calci di rigore. Nel 2023/2024 i biancoverdi, dopo l’arrivo di Coppini, si erano piazzati all’ottavo posto. Il nuovo allenatore sarà Jacopo Giannoni, giocatore della prima squadra che conclude la sua carriera da calciatore, alla prima esperienza ufficiale in panchina. Per lui nel 2023 una breve parentesi come sostituto di Cecchi alla Gallianese.

In Seconda Categoria il Pelago del direttore sportivo Fabio Dreucci ha confermato l’allenatore Riccardo Parentelli, arrivato nel corso della stagione. La squadra ha raggiunto la finale dei play-off nel Girone D, perdendo contro il Reconquista. Il Vaglia, che sabato scorso ha concluso la stagione perdendo la semifinale dei play-off di Terza Categoria sul campo della Floriagafir Bellariva, ha confermato l’allenatore Matteo Falleri.