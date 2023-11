Prima, seconda e terza categoria. Domenica di fuoco. Cintolese sogna

La Lnd ha invitato ogni società affiliata ad allestire almeno un seggiolino rosso sulla tribuna del proprio campo sportivo, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E anche le formazioni dilettantistiche nostrane impegnate nell’undicesima giornata di campionato lanceranno un messaggio simbolico, prima di concentrarsi sul campo domani alle 14:30. Per quanto concerne l’aspetto agonistico, le squadre del girone A di Prima Categoria sono chiamate assolutamente a vincere per risalire la china: i Giovani Via Nova ospiteranno il Romagnano, il CQS Pistoia il Mulazzo e il Tempio Chiazzano l’Atletico Lucca. Stesso obiettivo valido anche per il Pescia, farà visita al Forte dei Marmi. Passando al girone C, ecco due "match ball" per Quarrata ed Amici Miei. I quarratini di coach Fabbri, attualmente secondi in graduatoria, possono mettere la freccia ed agguantare la vetta: per riuscirci, devono assolutamente battere la Folgor Calenzano e sperare che il Gambassi blocchi almeno sul pari il Barberino Tavarnelle. Occasione da sfruttare anche per il sodalizio aglianese: gli uomini di Alessio Giugni giocheranno nel Mugello contro il Banti Barberino fanalino di coda del raggruppamento e tornare ad Agliana con l’intera posta in palio permetterebbe loro di uscire dalla zona playout per tentare di risalire.

Programma altrettanto interessante anche per quel che riguarda la Seconda Categoria, con la coppia di testa del girone F che potrebbe potenzialmente scindersi. Già, perché la Montagna Pistoiese è attesa da un duro confronto esterno con un Atletico Casini Spedalino terza forza del gruppo ed intenzionato a mettersi alle spalle la recente eliminazione dalla Coppa per mano della Virtus Montale (vittoriosa 2-1). Potrebbe quindi approfittarne il Cintolese, favorito nel confronto casalingo con il Borgo a Buggiano. Occhio anche a San Niccolò – Pistoia Nord: chi vince, si ricandida per un posto al sole. A completare il quadro, ecco infine Virtus Montale – Galcianese, Olimpia Quarrata – Montale Pol.90 Antares e San Felice – Montalbano Cecina.

La decima giornata del campionato di Terza Categoria prenderà il via oggi. E promette scintille, perlomeno sulla carta. La capolista Bugiani Pool 84 riceverà alle 14:30 il Capostrada, con l’obbligo di vincere per avere la certezza di mantenere il primato. Anche perché, in caso contrario, l’Olmi attuale seconda forza del raggruppamento potrebbe mettere la freccia, qualora dovesse battere il Cerbaia. Interessante anche la gara che si terrà allo Strulli di Monsummano: Bioacqua AV Le Case – Chiesina Uzzanese, quarta contro terza, in palio c’è un biglietto per i piani alti. C’è poi il Granducato che mira a risalire la china: accorciare le distanze è possibile, ma bisognerà sconfiggere il San Piero sfruttando il fattore-campo ed incrociare le dita. A completare il programma, ecco infine Valenzatico – Arci Sarripoli, Hitachi – Virtus Bottegone, Traversagna – Olimpia Pistoiese e Real Borgo Pittini – Hellas Chiesina.

Giovanni Fiorentino