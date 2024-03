"PRIMA» & "SECONDA». Il match-clou a Borgo a Mozzano

In Prima categoria, nel girone "A", vanno forte le sei formazioni lucchesi, con l’incontrastata (e imbattuta) capolista Marginone che pare proprio non conoscere ostacoli: una sorta di Inter deidilettanti che ha allungato imperiosamente e rende visita al CQS Pistoia per dare ulteriore continuità al suo fantastico score. Ma il match di cartello si gioca al "Comunale" di Borgo a Mozzano, dove la matricola terribile Corsagna, salita, addirittura, al secondo posto, ospita l’Atletico Lucca, altra compagine in gran forma che veleggia in zona play-off: una gara che promette gol e spettacolo. Completano il programma: Unione Tempio Chiazzano-Capannori, Academy Porcari-Corsanico e Folgor Marlia-Romagnano.

In Seconda categoria girone "B", diversa la situazione. I Diavoli Neri Gorfigliano, pur potendo gestire un buon margine di vantaggio, sono in netta flessione, con la necessità di tornare al successo nel derby casalingo contro il Piazza "‘55": una sfida tutta garfagnina, molto attesa da ambo le parti. Alle spalle dei Diavoli è scontro diretto fra Montecarlo e Sextum Bientina: chi vince può tentare di avvicinarsi alla vetta. Attenzione, poi, al Ghivizzano, atteso dal derby interno contro il pericolante Borgo a Mozzano, con l’obiettivo di agganciare la zona play-off. Occhio, inoltre, ad Academy Tau (in casa con il Pontecosi) e al San Macario Oltreserchio (che sale a Gallicano). Chiudono il quadro Atletico Cascina-Fornaci e Barga-Molazzana: in palio punti pesanti, soprattutto per rossoblu fornacini e azzurri barghigiani. Fischio d’inizio alle ore 15.

Flavio Berlingacci