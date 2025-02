Prima Un derby da tripla tra Mulazzo e Serricciolo

Tanti i motivi che si agitano nel derbissimo in programma domani al “Calani“ (ore 15), che chiama a confronto Mulazzo e Serricciolo. I gialloblù di mister Paolini si presentano all’appuntamento dopo lo 0-0 contro lo squadrone Torrelaghese, ma allo stesso tempo consapevoli di avere di fronte un complesso che dall’avvento sulla panchina rossoblù di Leccese, in campionato sono in serie utile dal gennaio di quest’anno. La sfida, se tutti e 22 in campo mantengono le promesse, si annuncia affascinante e avvincente.

Il Serricciolo si cala nel derbissimo con l’esigenza di centrare un risultato utile e il tecnico Paolini che sta computerizzando a sua immagine e somiglianza la truppa lo sa benissimo e arrivati a questo punto la sua squadra dovrà superarsi: "Ci attende un un’impresa impossibile –afferma – ovvero quella di cercare punti salvezza in casa della squadra che, a mio avviso è forte in ogni reparto. È chiaro che domani servirà il miglior Serricciolo possibile sotto tutti i punti di vista, fisico, mentale ma soprattutto dovremo trovare nei nostri cuori le energie per riuscire a sopperire al divario atletico che purtroppo, conoscendo molto bene Leccese e il suo lavoro, sarà a loro favorevole. Ho fiducia massima nei miei ragazzi, perché in fatto d’imprese e miracoli noi del Serricciolo possiamo davvero dire la nostra e spero che la giornata di domani lo confermi".

"Se fossimo a far la schedina sarebbe la tipica partita da tripla –sostiene il tecnico dei rossoblù Leccese –, come ogni derby. Mi aspetto una gara maschia e combattuta, noi dovremo essere lucidi nelle scelte in campo, Stiamo lavorando bene, ma dovremo avere la massima concentrazione su ogni pallone come se fosse l’ultimo da giocare e regalare alla società e ai nostri sostenitori una prestazione importante".