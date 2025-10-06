Prima vittoria di stagione per il Campiglia. San Quirico cede nel derby con Torrenieri

Prima vittoria stagionale per il Bettolle nel Girone E della Prima Categoria: la squadra di mister paesano supera di misura in casa il Chianti Nord, battuto 1-0 grazie alla rete siglata al 18’ da Mostacci. Stesso risultato anche per il Torrita, che sconfigge l’Unione Poliziana grazie al gol di Mele e si porta a quota sette punti, mentre la Chiantigiana non va oltre l’1-1 in casa dell’Arezzo, grazie alla rete di Bilel che risponde al vantaggio iniziale di Barbagli.

Nel Girone F spicca il successo del Campiglia: la squadra colligiana, esordiente in categoria, ottiene la sua prima vittoria in campionato superando 2-0 sul proprio terreno un Amiata sempre più in crisi. Autori delle reti sono Vincenzo D’Angelo e Francesco Crisci, che allontanano i biancoazzurri dalle zone più calde della classifica.

Vittoria importante anche per il Radicondoli, che in trasferta supera 2-1 il Montalcino: dopo il vantaggio iniziale di Biagini, i padroni di casa trovano il pari con Costanti, ma alla fine è il veterano Luigi Guerrera a risolvere la sfida, mantenendo i rossoneri imbattuti e in zona play off. Caduta pesante, invece, per il San Quirico, che cede 2-0 nel derby contro il Torrenieri e resta ancora in attesa della prima vittoria stagionale. Dopo un primo tempo equilibrato e sostanzialmente privo di occasioni importanti, la partita cambia volto nella ripresa: dopo la sola buona occasione del match per gli ospiti con Boulalouaz, il Torrenieri passa al 60’ grazie alla rete di testa di Bovini e raddoppia dopo soli 12 minuti grazie ad un pregevole calcio di punizione di Di Fiore.

Sconfitta anche per l’Atletico Piancastagnaio, che contro il Cinigiano cade nel finale grazie alla rete siglata da Naso all’83’ e resta bloccato nei bassifondi della classifica, con un solo punto messo in cascina in tre partite, insieme ai "rivali" dell’Amiata, al Montalcino e al Ponte d’Arbia, che nell’anticipo di sabato mantiene sullo 0-0 di partenza il risultato contro la Casolese.

Resta invece fermo a quota tre punti il San Miniato, che non riesce a bissare il successo della settimana scorsa e cede 2-1 al Campagnatico: dopo la doppietta di Ingrossi, non basta il terzo gol stagionale di Redditi per riequilibrare il risultato. Pareggio per 1-1, infine, tra Badesse Monteriggioni e Pianella: la squadra di Castelnuovo Berardenga trova il vantaggio grazie alla rete di Gennari, ma Rosi riesce a riequilibrare la situazione, anche se il Badesse rimane ancora in attesa della prima vittoria in campionato.

Marco Brunelli