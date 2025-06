Primati in palio. È il quinto round: tante squadre già alla resa dei conti

Primati in palio e squadre all’ultima spiaggia. Quinto round del 73° Torneo della Montagna fra rivoluzioni e conferme fra le 17 squadre ormai alla resa dei conti. Reduce dall’incredibile pari col Felina fra legni colpiti e un rigore sbagliato, il Castellarano insegue la gara della svolta e il primo hurrà estivo nel girone B di ferro contro i big del Cervarezza che non può distrarsi. Nei locali rientra il puntero Scalzi, il guardiano Spurio sostituisce Cheli, confermatissimo il terzetto Capiluppi-Torelli-Bardeggia. Promette scintille la sfida fra i leader del Villa Minozzo, rilanciati da un tris di hurrà esterni, e il Felina ancora in corsa. Mister Canovi deve rinunciare allo squalificato figlio d’arte Maspero e rimpiazzato dall’ex granata Angiulli, mentre è in dubbio Ferrario; fiducia rinnovata al puntero Perrotti, così come al fantasista ormai naturalizzato minozzese Spinola. Sull’altro fronte out Pupeschi per terzo giallo, quindi debutto per il pari ruolo Jacopo Rossi (Adriese), mentre è blindato il fantasista romagnolo Gasperoni (Imolese), così come il difensore Morri e il mediano ex correggese Manuzzi. Con le spalle al muro il Cerredolo a caccia del primo hurrà nel sentito derby per il Baiso: si punta sul rientrante bomber Diallo che sarà supportato dal confermato Valenta, dal mediano Remedi e dal difensore Cuomo; primo gettone invece per il trequartista Magazzù in arrivo dal Prato. Sul fronte baisano si cerca di confermare la rosa vittoriosa mercoledì sul Collagna. Proprio gli appenninici di mister Fausto Monelli attuano la rivoluzione nel match casalingo con l’Spqm Montecavolo, a caccia del punto qualificazione. Ritorna Mammetti al centro dell’attacco e nuovo trio di toscani col difensore Andrei e il duo di centrocampo Brondi-Bertipagani; prezioso recupero da squalifica del locale Bertucci. Sul fronte matildico tante assenze causa ferie e si confermano solo Fiocchi e Contini dall’uscita di mercoledì; in porta il piacentino Guerci (Nibbiano) sostituisce Celeste.

La neo-capolista Castelnovo Capitale difende lo scettro contro il Carpineti: debutto fra i pali del baby Croppi (2006) al posto dell’indisponibile Briglia, mentre a centrocampo il capitano Nicola Danieli del Chievo Verona rimpiazza Fomov, fermato dal giudice sportivo. Gradito ritorno del fantasista Rizzuto assieme col compagno di club invernale Palmiero (Vianese) in difesa, mentre è presenza fissa il bomber Habib. Sull’altro fronte squadra confermata per riscattare il passaggio a vuoto di mercoledì in una giornata iniziata male e chiusa peggio col trasloco a Levizzano causa guasto all’impianto di illuminazione del Maracanà. Potrebbe approfittarne la Querciolese che, rilanciata da 7 punti conquistati in 4 giorni, vuole fare il pieno contro un Trinità retrocesso al palo dal giudice sportivo del Csi e appeso al suo controreclamo. Scontro per il trono fra Borzanese e Cavola senza i rispettivi capitani: l’infortunio di domenica scorsa ha messo ko Stefano Ametta, mentre nei leader toanesi il centrale Maurizio Corbelli è partito per le ferie.

Sceglie la continuità il Gatta per il match contro l’Olimpia Roteglia, confermando 4 esterni su 5 con l’unico dubbio legato al ballottaggio Zanellati-Pampaloni; negli ospiti, costretti a vincere in vista degli spareggi, si rivede il bomber Bertazzoli, mentre è out il locale Matteo Paganelli.

Il programma con sedi, orari e arbitri (ore 17 Giovanissimi, ore 18.30 Dilettanti). Girone A: Cerredolo (2)-Baiso/Secchia (10) a Cerredolo (Bianco e Amoruso); Collagna (3)-Spqm Montecavolo (7) a Collagna (Csi Parma e Sermolino). Girone B: Castellarano (2)-Cervarezza (6) a Castellarano (Folloni e De Francesco); Villa Minozzo (9)-Felina (5) (Novello e terna del Csi Parma). Girone C: Castelnovo Capitale (8)-Tricolore Carpineti Valestra (7) al Centro Coni di Castelnovo Monti (Gallo e Bonafini); Querciolese (7)-Trinità (0) a San Giovanni di Querciola (De Iure e Pigucci). Girone D: Borzanese (7)-Cavola (9) ad Albinea (quaterna Csi di Parma); Gatta (4)-Olimpia Roteglia (3) a Gatta (Carretti e Baldanza); riposa: Leguigno (0).