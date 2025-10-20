Primato Sanmichelese. Baisi all’89’ ed è en plein

sp scandiano

1

sanmichelese

2

SCANDIANO: Tarabelloni, Romani, Muratori, R. Ferrari, Valestri, Saetti Baraldi, Bottazzi (36’st Saetti), Pedrazzoli, Corbelli, Barbieri, Leoncelli (45’st Giorgi). A disp. Del Rio, Lasagni, Strozzi, M.Ferrari, Rinaldini, Grisendi, Mohamed. All. Giardina

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Tardini, Notari (40’st Gorzanelli), Manzini, Peddis (9’st Casta). A disp. Frizza, Doku, Fontanini, Rafrafi, Vernia, Geti, Teneggi. All. Azzurro

Arbitro: Visani di Faenza

Reti: 6’ Notari, 2’st Pedrazzoli, 44’st Baisi

Note: ammoniti Barbieri e Merli

Una zampata all’89’ di Baisi riporta la Sanmichelese (foto) in vetta al campionato con la settima vittoria su 7 gare. Al 6’ gol subito polemiche: su azione d’angolo Notari da sotto misura devia addosso al portiere Tarabelloni, che respinge ma secondo l’assistente il pallone aveva già oltrepassato la linea, fra le proteste dei locali. Al 43’ lancio di Alicchi per Peddis, che a tu per tu con Tarabelloni coglia la traversa con un pallonetto. Nel recupero angolo di Ferrari e di testa Muratori chiama alla parata Schiuma. Al 2’ della ripresa da rimessa laterale torre di Barbieri per Pederzoli, che scatta sul filo e firma l’1-1. Al 7’ Ashong si fa rubare palla da Valestri, il cui tiro cross è salvato da Schiuma. Al 21’ cross di Baisi, Manzini da ottima posizione svirgola, diventa un assist per Notari, ma Saetti Baraldi salva davanti alla porta. Alla mezzora Barbieri impegna severamente Schiuma. Al 38’ Barbieri cade in area scontrandosi con un difensore, ma per l’arbitro è solo calcio d’angolo. Al 44’ cross dal fondo di Alicchi per Baisi, che da posizione decentrata riporta in vantaggio i suoi. Al 48’, sugli sviluppi di un corner di R. Ferrari, Corbelli appoggia per Pedrazzoli, ma Schiuma salva tutto.