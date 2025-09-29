Primato solitario per l’Atletico Bibbiano

Un perfetto inserimento di Mungiguerra su sponda di Gangemi regala il derby alla Campeginese contro un Novellara che perde il puntero Brocchetta, soccorso dall’ambulanza per la rottura di un dente.

Nel girone parmense di Seconda, cinquina casalinga del Gattatico sul San Polo: double di Stirparo, singole per Di Criscito, Rossi e Ramazzotti. Dilagante il Boma Fellegara che prende a pallate (7-1) una Borzanese mai in partita (a segno Notari). Per i locali tripletta di Corradini, oltre agli acuti di Rivi, Rubiani, Brusciano e Prati. Primo successo in campionato per lo Sporting Cavriago che liquida (3-1) il Real Casina: gol-lampo di Redeghieri ben liberato davanti al portiere, piazzato al sette di Bonilauri e tap-in del mediano Morotti.

Dura un tempo la Barcaccia e nella ripresa si fa infilzare due volte dal Montecavolo in buca con Benassi e Molteni. Non esce dal tunnel la Saxum United nuovamente ko in casa, stavolta per mano della Casalgrandese trascinata dal triplettista Riella; nel finale rosso a Moretti e Mozzi.

Un’autorete di Kingsley e un fortunato tiro-cross di Zardi tolgono le castagne dal fuoco al Puianello (Terza categoria) che regola all’inglese un ottimo Biasola. Magica cinquina esterna per la Plaza Montecchio che banchetta (5-2) sul Coviolo: apre Renzi, provvisorio pari di Rossi, quindi double di Nikolaj Lusetti, poker di Busanelli, poi sinistro da fuori di Scutifero, prima del definitivo sigillo montecchiese griffato Albarracin.

Una zampata dell’eterno bomber Giordano Ferretti salva in casa al 92’ il Collagna che concede il 3-3 e il primo punto stagionale ai giovani del Real Casina U21. Seconda goleada casalinga consecutiva del Santos 1948 che annienta (5-0) la matricola Quadrifoglio e aggancia la testa del girone B anche grazie al ko della Pol. Guastalla sul terreno dei carpigiani del Cortile. Per i cittadini sforbiciata e piatto di Bolondi, incornata di Estaminati, tiro da fuori e rete in mischia di Gjomeno.