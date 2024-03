Primavera 1. Biancazzurre beffate nel finale dalla Lazio fanalino di coda

La Lazio sfrutta i minuti finali per battere le ragazze della Primavera della San Marino Academy in un incontro stregato (2-1). Le biancocelesti trovano il primo vantaggio al 7’ con il mancino potente di Magosso sugli sviluppi di un corner. Le titane, dopo un forcing prolungato, il pari lo trovano nella ripresa quando Sardo, di testa, manda la palla sulla parte interna del palo prima che la stessa oltrepassi la linea. Poi nel finale la beffa. San Marino Academy: Basile; Spataro, Benedettini, Modesti, Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico, Sardo, D’Angelo (68’ Gianni), Cuciniello (68’ Terenzi). A disp.: Blatti, Falvo, Giannotti, Bruciaferri, Saruba, Ceppari, Penta. All.: Zaghini.

Primavera 1. Girone 1 (17ª giornata): Hellas Verona-Parma 0-2, Sassuolo-Arezzo 4-0, Inter-Roma 2-2, Milan-Fiorentina 2-1, San Marino Academy-Lazio 1-2, Juventus-Sampdoria 1-2.

Classifica: Roma 37; Inter 35; Juventus, Milan, Sassuolo 34; Parma 32; Fiorentina 23; Sampdoria 20; Arezzo 18; Hellas Verona 17; San Marino Academy 5; Lazio 4.