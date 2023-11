Primavera 1. Le ragazze di Zaghini lasciano tutto alla Sampdoria

La Sampdoria impone il fattore campo nel campionato Primavera 1 ai danni delle ragazze della San Marino Academy. Le blucerchiate scrivono un 5-0 parziale frutto dei gol di Traversone, Farrugia (doppietta), Lopez e Roccalberti, prima della rete della bandiera biancazzurra a firma di Cuciniello (5-1 il finale). Una sconfitta dolorosa per le titane che restano all’ultimo posto in classifica con un solo punto messo insieme sin qui. San Marino Academy: Gallesio, Spataro, Giannotti (68’ Falvo), Bruciaferri (62’ Rizzi), Ghio, Lombardi, Stoico (78’ Penta), D’Angelo, Sardo, Gianni (46’ De Marsico), Cuciniello. A disp.: Basile, Ceppari, Balsimelli, Saruba, Luccaroni. All.: Zaghini.

Primavera 1. Girone 1 (8ª giornata): Hellas Verona-Milan 1-2, Arezzo-Juventus 0-1, Lazio-Roma 0-4, Sampdoria-San Marino Academy 5-1, Fiorentina-Sassuolo 0-6, Parma-Inter 0-3.

Classifica: Roma 22; Juventus 21; Sassuolo 16; Milan, Inter 15; Parma 13; Fiorentina 12; Verona 10; Arezzo 9; Sampdoria 6; Lazio, San Marino Academy 1.