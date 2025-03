Primavera 1. L’Inter sale in vetta battendo la Fiorentina. Rigore decisivo di Topalovic in pieno recupero

Il rigore di Topalovic in pieno recupero regala all’Inter il big match della ventottesima giornata di Primavera 1. I baby nerazzurri battono 2-1 la Fiorentina, superano i toscani in classifica e raggiungono momentaneamente la Roma in vetta. Match molto combattuto al Konami Center di Milano: ad aprire le danze è il gol di Mosconi a metà ripresa, poi il pari Viola a cinque dal termine con Rubino e infine il sigillo decisivo dello sloveno che regala il quinto successo di fila agli uomini di Zanchetta. Nell’altro anticipo di giornata arriva, invece, un nuovo stop per l’Atalanta, ko 1-0 nella sfida casalinga con il Bologna. Al.St.