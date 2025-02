Primavera 2. Le titane stravincono e sfiorano la vetta

Le ragazze della Primavera della San Marino Academy salgono in seconda posizione (soffiata al Cesena, che pareggia in casa del Bologna) e riducono ad una sola lunghezza il ritardo dalla capolista Lazio. Questo perché le biancocelesti cadono nel derby con la Res Roma e contemporaneamente le titane di Piva stravincono sul campo della Vis Mediterranea (9-0), portando a cinque il novero dei successi consecutivi. A segno Primavera (doppietta), D’Aguì, Lombardi, Iorio (poker) e Spataro. San Marino Academy: Gallesio, Fabbri, Spataro, Lombardi (73’ Olivieri), Paolini (63’ Falvo), Ceppari (54’ De Marsico), Benatti (46’ Carli), Yazici, Iorio, Primavera, D’Aguì. All.: Piva.

Primavera 2. Girone B (15ª giornata): Lazio-Res Roma 0-2, Vis Mediterranea-San Marino Academy 0-9, Bologna-Cesena 1-1. A riposo la Ternana.

Classifica: Lazio 27; San Marino 26; Cesena 25; Res Roma 20; Bologna 17; Ternana 11; Vis Mediterranea 0.